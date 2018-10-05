ХК «Салават Юлаев» сыграет дома с братиславским «Слованом»
В Уфе ХК «Салават Юлаев» сыграет дома с братиславским «Слованом». Игра начнется в 19:00 по местному времени.
В Уфе ХК «Салават Юлаев» сыграет дома с братиславским «Слованом». Игра начнется в 19:00 по местному времени.
28 сентября «юлаевцы» проиграли на выезде подольскому «Витязю», а 1 октября на домашней площадке также уступила команде ЦСКА.
Последние два матча «Слован» также проиграл. «Салават Юлаев» занимает шестое место в конференции «Восток» с 17 очками.
Братиславская команда занимает последнюю строку, имея в запасе 8 очков.
В рамках КХЛ «Салават Юлаев» и «Слован» встречались 12 раз. 6 раз побеждали «юлаевцы», 6 раз — «Слован».
Прямые трансляции покажет КХЛ ТВ, БСТ и «Курай ТВ».