ХК «Салават Юлаев» сыграет дома с братиславским «Слованом»

Источник: РИА "Новости"

28 сентября «юлаевцы» проиграли на выезде подольскому «Витязю», а 1 октября на домашней площадке также уступила команде ЦСКА.

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 5.10.2018, 17:00 Салават Юлаев - Слован -

Последние два матча «Слован» также проиграл. «Салават Юлаев» занимает шестое место в конференции «Восток» с 17 очками.

Братиславская команда занимает последнюю строку, имея в запасе 8 очков.

В рамках КХЛ «Салават Юлаев» и «Слован» встречались 12 раз. 6 раз побеждали «юлаевцы», 6 раз — «Слован».