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09:56 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

ХК «Салават Юлаев» сыграет дома с братиславским «Слованом»

В Уфе ХК «Салават Юлаев» сыграет дома с братиславским «Слованом». Игра начнется в 19:00 по местному времени.

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Источник: РИА "Новости"

28 сентября «юлаевцы» проиграли на выезде подольскому «Витязю», а 1 октября на домашней площадке также уступила команде ЦСКА.

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 6, 5.10.2018, 17:00
Салават Юлаев
-Слован-

Последние два матча «Слован» также проиграл. «Салават Юлаев» занимает шестое место в конференции «Восток» с 17 очками.

Братиславская команда занимает последнюю строку, имея в запасе 8 очков.

В рамках КХЛ «Салават Юлаев» и «Слован» встречались 12 раз. 6 раз побеждали «юлаевцы», 6 раз — «Слован».

Прямые трансляции покажет КХЛ ТВ, БСТ и «Курай ТВ».

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