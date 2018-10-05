«Трактор» уступил «Куньлуню» в матче «регулярки» КХЛ
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» уступил китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» уступил китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Джастин Фонтэйн (39-я минута) и Патрик Лунд (48). Ворота «Куньлуня» защищал Александр Лазушин, отразивший 25 бросков.
В следующем матче «Куньлунь» 7 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом».
|Юсси Тапола
|Герман Титов
|Александр Лазушин
|Александр Судницин 58:30
|1-й период
|12:23
|16:05
|Джош Николлс
|Игорь Полыгалов
|16:05
|16:08
|Вели-Матти Савинайнен
|2-й период
|26:03
|Грег Сквайрз
|Александр Рыбаков
|26:03
|28:03
|30:03
|Тэйлор Бек
|34:13
|Тэйлор Бек
|Евгений Рясенский
|34:13
|34:56
|Вели-Матти Савинайнен
|Евгений Лапенков
|34:56
|Игорь Исаев
|36:54
|38:19
|Джастин Фонтэйн (К. Кейн)
|3-й период
|47:58
|Патрик Лунд (В. Лаюнен, К. Кейн)
|Семен Кокуев
|53:00
|15
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)