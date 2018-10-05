«Трактор» уступил «Куньлуню» в матче «регулярки» КХЛ

Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Джастин Фонтэйн (39-я минута) и Патрик Лунд (48). Ворота «Куньлуня» защищал Александр Лазушин, отразивший 25 бросков.

В следующем матче «Куньлунь» 7 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом».