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13:22 (мск), источник: Р-Спорт

«Трактор» уступил «Куньлуню» в матче «регулярки» КХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Челябинский «Трактор» уступил китайскому «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Шанхае, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Голы забили Джастин Фонтэйн (39-я минута) и Патрик Лунд (48). Ворота «Куньлуня» защищал Александр Лазушин, отразивший 25 бросков.

В следующем матче «Куньлунь» 7 октября примет екатеринбургский «Автомобилист», а «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с владивостокским «Адмиралом».

Куньлунь 2:0
(0:0, 1:0, 1:0)
Трактор
5.10.2018, 10:00 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Герман Титов
Вратари
Александр Лазушин Александр Судницин 58:30
1-й период
12:23
16:05 Джош Николлс
Игорь Полыгалов 16:05
16:08 Вели-Матти Савинайнен
2-й период
26:03 Грег Сквайрз
Александр Рыбаков 26:03
28:03
30:03 Тэйлор Бек
34:13 Тэйлор Бек
Евгений Рясенский 34:13
34:56 Вели-Матти Савинайнен
Евгений Лапенков 34:56
Игорь Исаев 36:54
38:19 Джастин Фонтэйн (К. Кейн)
3-й период
47:58 Патрик Лунд (В. Лаюнен, К. Кейн)
Семен Кокуев 53:00
Статистика
15 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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