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15:19 (мск), источник: Р-Спорт

«Магнитка» одержала пятую победу подряд в КХЛ, одолев на выезде «Адмирал»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли гостевое поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в пятницу во Владивостоке, завершилась волевой победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 2:0). В составе «Магнитки» шайбы забросили Сергей Мозякин (15-я минута), Архип Неколенко (38), Ииро Пакаринен (57) и Войтек Вольский (60). У хозяев отличились Кирилл Воронин (5, 39) и Глеб Зайцев (11).

«Металлург» одержал пятую победу в чемпионате подряд.

Адмирал 3:4
(2:1, 1:1, 0:2)
Металлург Мг
5.10.2018, 12:30 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Йозеф Яндач
Вратари
Никита Серебряков 59:37 Артем Загидулин
1-й период
04:46 Кирилл Воронин (К. Глазачев)
10:31 Глеб Зайцев (М. Говорка, В. Полак)
Яков Рылов 11:25
14:20 Сергей Коньков
Сергей Мозякин (М. Эллисон, В. Вольски) 14:51
2-й период
Архип Неколенко (Е. Бирюков) 37:01
38:40 Кирилл Воронин (С. Коньков)
3-й период
Яков Рылов 48:09
53:49 Александр Черников
Ииро Пакаринен (Д. Расмуссен, И. Верещагин) 56:18
Войтек Вольски (М. Эллисон) 59:20
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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