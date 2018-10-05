«Магнитка» одержала пятую победу подряд в КХЛ, одолев на выезде «Адмирал»
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли гостевое поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» нанесли гостевое поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в пятницу во Владивостоке, завершилась волевой победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 2:0). В составе «Магнитки» шайбы забросили Сергей Мозякин (15-я минута), Архип Неколенко (38), Ииро Пакаринен (57) и Войтек Вольский (60). У хозяев отличились Кирилл Воронин (5, 39) и Глеб Зайцев (11).
«Металлург» одержал пятую победу в чемпионате подряд.
|Адмирал
|
3:4
(2:1, 1:1, 0:2)
|Металлург Мг
|Сергей Светлов
|Йозеф Яндач
|Никита Серебряков 59:37
|Артем Загидулин
|1-й период
|04:46
|Кирилл Воронин (К. Глазачев)
|10:31
|Глеб Зайцев (М. Говорка, В. Полак)
|Яков Рылов
|11:25
|14:20
|Сергей Коньков
|Сергей Мозякин (М. Эллисон, В. Вольски)
|14:51
|2-й период
|Архип Неколенко (Е. Бирюков)
|37:01
|38:40
|Кирилл Воронин (С. Коньков)
|3-й период
|Яков Рылов
|48:09
|53:49
|Александр Черников
|Ииро Пакаринен (Д. Расмуссен, И. Верещагин)
|56:18
|Войтек Вольски (М. Эллисон)
|59:20
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)