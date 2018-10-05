«Магнитка» одержала пятую победу подряд в КХЛ, одолев на выезде «Адмирал»

Встреча, состоявшаяся в пятницу во Владивостоке, завершилась волевой победой гостей со счетом 4:3 (1:2, 1:1, 2:0). В составе «Магнитки» шайбы забросили Сергей Мозякин (15-я минута), Архип Неколенко (38), Ииро Пакаринен (57) и Войтек Вольский (60). У хозяев отличились Кирилл Воронин (5, 39) и Глеб Зайцев (11).