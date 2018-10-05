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15:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал 14-ю победу в 14 матчах «регулярки» КХЛ, обыграв «Амур»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Вячеслав Литовченко (12-я минута), Франсис Паре (24), Дэн Секстон (54), Иван Вишневский (56) и Максим Рассейкин (56). У «Амура» отличились Владислав Ушенин (29) и Игорь Руденков (41).

«Автомобилист», который выиграл все свои 14 матчей текущего регулярного сезона, 7 октября в гостях сыграет с китайским «Куньлунем». «Амур», проигравший 6-й матч подряд, в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

Амур 2:5
(0:1, 1:1, 1:3)
Автомобилист
5.10.2018, 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Андрей Мартемьянов
Вратари
Евгений Аликин Владимир Сохатский
1-й период
Иван Вишневский 06:47
10:43 Егор Журавлев
Вячеслав Литовченко 11:38
15:13 Владислав Ушенин
Евгений Чесалин 15:13
15:53
Кирилл Лямин 18:29
Кирилл Лямин 18:29
2-й период
22:08 Вячеслав Ушенин
Франсис Паре (Н. Доус, И. Вишневский) 23:01
25:08 Томаш Зогорна
Андрей Обидин 27:23
Андрей Обидин 27:23
28:11 Владислав Ушенин (В. Атюшов, Вяч. Ушенин)
Никита Трямкин 28:11
3-й период
40:43 Игорь Руденков
Степан Хрипунов 41:13
43:25
Вячеслав Литовченко 48:45
Дэн Секстон 53:20
Иван Вишневский 55:27
Максим Рассейкин (Вит. Попов, В. Литовченко) 55:56
Стефан Да Коста 56:24
Статистика
12 Штрафное время 36
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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