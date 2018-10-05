«Автомобилист» одержал 14-ю победу в 14 матчах «регулярки» КХЛ, обыграв «Амур»
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Вячеслав Литовченко (12-я минута), Франсис Паре (24), Дэн Секстон (54), Иван Вишневский (56) и Максим Рассейкин (56). У «Амура» отличились Владислав Ушенин (29) и Игорь Руденков (41).
«Автомобилист», который выиграл все свои 14 матчей текущего регулярного сезона, 7 октября в гостях сыграет с китайским «Куньлунем». «Амур», проигравший 6-й матч подряд, в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
|Амур
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2:5
(0:1, 1:1, 1:3)
|Автомобилист
|Николай Борщевский
|Андрей Мартемьянов
|Евгений Аликин
|Владимир Сохатский
|1-й период
|Иван Вишневский
|06:47
|10:43
|Егор Журавлев
|Вячеслав Литовченко
|11:38
|15:13
|Владислав Ушенин
|Евгений Чесалин
|15:13
|15:53
|Кирилл Лямин
|18:29
|Кирилл Лямин
|18:29
|2-й период
|22:08
|Вячеслав Ушенин
|Франсис Паре (Н. Доус, И. Вишневский)
|23:01
|25:08
|Томаш Зогорна
|Андрей Обидин
|27:23
|Андрей Обидин
|27:23
|28:11
|Владислав Ушенин (В. Атюшов, Вяч. Ушенин)
|Никита Трямкин
|28:11
|3-й период
|40:43
|Игорь Руденков
|Степан Хрипунов
|41:13
|43:25
|Вячеслав Литовченко
|48:45
|Дэн Секстон
|53:20
|Иван Вишневский
|55:27
|Максим Рассейкин (Вит. Попов, В. Литовченко)
|55:56
|Стефан Да Коста
|56:24
|12
|Штрафное время
|36
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)