«Автомобилист» одержал 14-ю победу в 14 матчах «регулярки» КХЛ, обыграв «Амур»

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Вячеслав Литовченко (12-я минута), Франсис Паре (24), Дэн Секстон (54), Иван Вишневский (56) и Максим Рассейкин (56). У «Амура» отличились Владислав Ушенин (29) и Игорь Руденков (41).

«Автомобилист», который выиграл все свои 14 матчей текущего регулярного сезона, 7 октября в гостях сыграет с китайским «Куньлунем». «Амур», проигравший 6-й матч подряд, в тот же день примет магнитогорский «Металлург».