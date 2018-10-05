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5 октября, источник: ТАСС

«Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

ТАСС, 5 октября. Омский «Авангард» одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Авангард» домашние встречи КХЛ проводит в Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (1-я минута), Кирилл Семенов (13), Коди Франсон (23), Илья Михеев (33) и Вилле Покка (55). У проигравших отличились Матиас Мюттюнен (44) и Линус Виделль (49). Для «Авангарда» эта победа стала восьмой подряд в КХЛ, проигрышная серия «Динамо» составляет три матча. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов, который отметился двумя результативными передачами, набрал 200-е и 201-е очко в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 26 очков, «Динамо» на Западе с 13 очками идет шестым.

«Авангард» в следующем матче примет московский ЦСКА, «Динамо» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью». Обе встречи пройдут 7 октября.

В других матчах игрового дня ЦСКА в гостях обыграл «Сибирь» со счетом 2:0, а уфимский «Салават Юлаев» на своем льду был сильнее братиславского «Слована» — 4:1.

Авангард 5:2
(2:0, 2:0, 1:2)
Динамо Р
5.10.2018, 19:30 Зрители: 4095 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Гиртс Анкипанс
Вратари
Алексей Мурыгин Кристерс Гудлевскис 59:46
1-й период
00:28 Сергей Широков (М. Чудинов, И. Михеев)
06:10 Евгений Медведев
12:28 Кирилл Семенов (А. Пережогин, В. Покка)
16:42 Давид Деарне
2-й период
22:22 Коди Фрэнсон (Анс. Галимов)
25:18 Ансель Галимов
32:19 Илья Михеев (М. Чудинов, А. Мурыгин)
3-й период
Матиас Мюттюнен (Л. Дарзиньш, Л. Виделль) 43:34
48:18
Кристапс Сотниекс 48:30
Линус Виделль (Л. Дарзиньш, М. Майоне) 48:45
54:52 Вилле Покка (Е. Медведев, М. Фисенко)
59:46 Алексей Бондарев
Статистика
10 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Кристиан Викман (Финляндия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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