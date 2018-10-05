«Авангард» одержал восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Широков (1-я минута), Кирилл Семенов (13), Коди Франсон (23), Илья Михеев (33) и Вилле Покка (55). У проигравших отличились Матиас Мюттюнен (44) и Линус Виделль (49). Для «Авангарда» эта победа стала восьмой подряд в КХЛ, проигрышная серия «Динамо» составляет три матча. Защитник «Авангарда» Максим Чудинов, который отметился двумя результативными передачами, набрал 200-е и 201-е очко в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает второе место, набрав 26 очков, «Динамо» на Западе с 13 очками идет шестым.

«Авангард» в следующем матче примет московский ЦСКА, «Динамо» в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью». Обе встречи пройдут 7 октября.