СКА обыграл «Йокерит» в матче КХЛ и возглавил таблицу Западной конференции
ТАСС, 6 октября. Петербургский СКА победил хельсинкский «Йокерит» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 6 октября. Петербургский СКА победил хельсинкский «Йокерит» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы на счету Марко Антиллы (34-я минута) и Сами Лепистё (49). У гостей отличились Александр Дергачев (1), Алексей Кручинин (6), Наиль Якупов (31, 33) и Патрик Херсли (32, 60).
СКА одержал третью победу подряд и с 23 очками возглавил таблицу Западную конференции, «Йокерит» (20 очков) занимает третье место.
В следующей игре «Йокерит» 8 октября примет дома минское «Динамо», СКА 10 октября — ярославский «Локомотив».
|Лаури Марьямяки
|Илья Воробьев
|Райан Запольски 31:28 (Я. Калныньш 31:28)
|Магнус Хелльберг
|1-й период
|Александр Дергачев (С. Плотников)
|00:25
|Алексей Кручинин (П. Херсли, А. Бывальцев)
|05:57
|Алексей Кручинин
|11:29
|13:27
|Стив Мозес
|2-й период
|Никита Гусев
|27:44
|30:00
|Пекка Йормакка
|30:40
|Оливер Лауридсен
|30:40
|Оливер Лауридсен
|Наиль Якупов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|30:40
|Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев)
|31:28
|Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Херсли)
|32:49
|33:01
|Марко Анттила
|34:46
|Хенри Иконен
|Виктор Тихонов
|34:46
|39:02
|Йессе Йоэнсуу
|3-й период
|Наиль Якупов
|40:30
|43:55
|Сакари Маннинен
|Виктор Тихонов
|46:47
|48:09
|Сами Леписто (С. Маннинен)
|Патрик Херсли (Ант. Белов, П. Дацюк)
|59:06
|35
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)