СКА обыграл «Йокерит» в матче КХЛ и возглавил таблицу Западной конференции

В составе хозяев шайбы на счету Марко Антиллы (34-я минута) и Сами Лепистё (49). У гостей отличились Александр Дергачев (1), Алексей Кручинин (6), Наиль Якупов (31, 33) и Патрик Херсли (32, 60).