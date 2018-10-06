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18:43 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Йокерит» в матче КХЛ и возглавил таблицу Западной конференции

ТАСС, 6 октября. Петербургский СКА победил хельсинкский «Йокерит» со счетом 6:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы на счету Марко Антиллы (34-я минута) и Сами Лепистё (49). У гостей отличились Александр Дергачев (1), Алексей Кручинин (6), Наиль Якупов (31, 33) и Патрик Херсли (32, 60).

СКА одержал третью победу подряд и с 23 очками возглавил таблицу Западную конференции, «Йокерит» (20 очков) занимает третье место.

В следующей игре «Йокерит» 8 октября примет дома минское «Динамо», СКА 10 октября — ярославский «Локомотив».

Йокерит 2:6
(0:2, 1:3, 1:1)
СКА
6.10.2018, 16:00 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Илья Воробьев
Вратари
Райан Запольски 31:28 (Я. Калныньш 31:28) Магнус Хелльберг
1-й период
Александр Дергачев (С. Плотников) 00:25
Алексей Кручинин (П. Херсли, А. Бывальцев) 05:57
Алексей Кручинин 11:29
13:27 Стив Мозес
2-й период
Никита Гусев 27:44
30:00 Пекка Йормакка
30:40 Оливер Лауридсен
30:40 Оливер Лауридсен
Наиль Якупов (П. Дацюк, Н. Гусев) 30:40
Патрик Херсли (П. Дацюк, Н. Гусев) 31:28
Наиль Якупов (Н. Гусев, П. Херсли) 32:49
33:01 Марко Анттила
34:46 Хенри Иконен
Виктор Тихонов 34:46
39:02 Йессе Йоэнсуу
3-й период
Наиль Якупов 40:30
43:55 Сакари Маннинен
Виктор Тихонов 46:47
48:09 Сами Леписто (С. Маннинен)
Патрик Херсли (Ант. Белов, П. Дацюк) 59:06
Статистика
35 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол
Гол в большинстве
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