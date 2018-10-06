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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме «Сочи»

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на выезде в овертайме «Сочи» со счетом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Минчане к середине второго периода вели в счете 3:1. Авторами голов стали Куинтон Хауден, Андрей Костицын и Патрик Уиркош. Хоккеисты «Сочи» усилиями Вадима Хлопотова сократили отставание на 53-й минуте. Вскоре после удаления Андрея Костицына хозяева площадки успешно реализовали большинство. Точный бросок в активе Росена Роберта — 3:3. В дополнительное время Кирилл Капустин установил окончательный счет — 4:3 в пользу сочинцев.

Минчане завершат выездную серию 8 октября в Хельсинки, где сыграют с местным «Йокеритом».

Сочи 4:3 ОТ
(1:1, 0:2, 2:0)
Динамо Мн
6.10.2018, 16:00 Регулярный чемпионат ДС "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Горди Дуайер
Вратари
Константин Барулин Юнас Энрот
1-й период
04:00 Александр Акмальдинов
Куинтон Хауден (Т. Пулккинен, Е. Лисовец) 08:39
2-й период
Андрей Костицын (А. Павлович) 23:23
26:37 Вадим Хлопотов
Патрик Уиркош (Ден. Казионов, К. Хауден) 29:35
34:28 Эрик О`Делл
3-й период
Илья Хохлов 43:07
52:24 Вадим Хлопотов (К. Капустин, 8054)
Андрей Костицын 55:52
56:57 Роберт Росен (К. Капустин)
Овертайм
61:49 Кирилл Капустин (Й. Овитю, С. Бочаров)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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