Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме «Сочи»
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на выезде в овертайме «Сочи» со счетом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили на выезде в овертайме «Сочи» со счетом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минчане к середине второго периода вели в счете 3:1. Авторами голов стали Куинтон Хауден, Андрей Костицын и Патрик Уиркош. Хоккеисты «Сочи» усилиями Вадима Хлопотова сократили отставание на 53-й минуте. Вскоре после удаления Андрея Костицына хозяева площадки успешно реализовали большинство. Точный бросок в активе Росена Роберта — 3:3. В дополнительное время Кирилл Капустин установил окончательный счет — 4:3 в пользу сочинцев.
Минчане завершат выездную серию 8 октября в Хельсинки, где сыграют с местным «Йокеритом».
|Сергей Зубов
|Горди Дуайер
|Константин Барулин
|Юнас Энрот
|1-й период
|04:00
|Александр Акмальдинов
|Куинтон Хауден (Т. Пулккинен, Е. Лисовец)
|08:39
|2-й период
|Андрей Костицын (А. Павлович)
|23:23
|26:37
|Вадим Хлопотов
|Патрик Уиркош (Ден. Казионов, К. Хауден)
|29:35
|34:28
|Эрик О`Делл
|3-й период
|Илья Хохлов
|43:07
|52:24
|Вадим Хлопотов (К. Капустин, 8054)
|Андрей Костицын
|55:52
|56:57
|Роберт Росен (К. Капустин)
|Овертайм
|61:49
|Кирилл Капустин (Й. Овитю, С. Бочаров)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)