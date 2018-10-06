Хоккеисты «Динамо-Минск» уступили в овертайме «Сочи»

Минчане к середине второго периода вели в счете 3:1. Авторами голов стали Куинтон Хауден, Андрей Костицын и Патрик Уиркош. Хоккеисты «Сочи» усилиями Вадима Хлопотова сократили отставание на 53-й минуте. Вскоре после удаления Андрея Костицына хозяева площадки успешно реализовали большинство. Точный бросок в активе Росена Роберта — 3:3. В дополнительное время Кирилл Капустин установил окончательный счет — 4:3 в пользу сочинцев.