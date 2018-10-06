Московское «Динамо» в матче КХЛ с «Нефтехимиком» прервало серию из пяти поражений

Шайбы забросили Микс Индрашис (18-я и 59-я минуты) и Дмитрий Кагарлицкий (31).

Читайте также СКА обыграл «Йокерит» в матче КХЛ и возглавил таблицу Западной конференции

Этот матч стал вторым для «Динамо» после назначения главным тренером Владимира Крикунова, который сменил на этом посту Владимира Воробьева. В первой игре бело-голубые дома уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2.

«Динамо» одержало первую «сухую» победу в сезоне. Вратарь столичный команды Иван Бочаров записал на свой счет четвертую игру «на ноль» в карьере.