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19:38 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» в матче КХЛ с «Нефтехимиком» прервало серию из пяти поражений

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы забросили Микс Индрашис (18-я и 59-я минуты) и Дмитрий Кагарлицкий (31).

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Этот матч стал вторым для «Динамо» после назначения главным тренером Владимира Крикунова, который сменил на этом посту Владимира Воробьева. В первой игре бело-голубые дома уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:2.

«Динамо» одержало первую «сухую» победу в сезоне. Вратарь столичный команды Иван Бочаров записал на свой счет четвертую игру «на ноль» в карьере.

Динамовцы прервали серию поражений из пяти игр и с 11 очками занимают десятое место в Западной конференции. «Нефтехимик» с 15 очками идет восьмым на Востоке. В следующем матче столичный клуб 8 октября примет нижегородское «Торпедо», «Нефтехимик» 9 октября — московский «Спартак».

ХК Динамо 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Нефтехимик
6.10.2018, 17:00 Регулярный чемпионат Арена "Мегаспорт"
Главные тренеры
Владимир Крикунов Андрей Назаров
Вратари
Иван Бочаров Илья Ежов 57:31 (И. Ежов 58:33)
1-й период
06:08 Вячеслав Кулемин
Павел Падакин 10:38
14:58 Иван Бочаров
17:40 Микс Индрашис (И. Никулин, А. Алексеев)
2-й период
Марат Хайруллин 29:34
30:40 Дмитрий Кагарлицкий (В. Шипачев)
Андрей Сергеев 32:13
32:43 Юусо Хиетанен
3-й период
Ильдар Шиксатдаров 45:16
Йоонас Няттинен 48:16
58:33 п.в. Микс Индрашис (М. Койвисто)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
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