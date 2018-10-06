«Спартак» проиграл в овертайме «Витязю» в матче КХЛ
ТАСС, 6 октября. Московский «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 6 октября. Московский «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Владислав Провольнев (50-я минута) и Бен Максвелл (60), у гостей отличились Александр Семин (39, 61) и Борна Рендулич (57).
«Витязь» одержал первую победу в трех играх и с 13 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Спартак» (15) занимает шестое место на Западе.
В следующем матче столичный клуб 9 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Витязь» 8 октября — с «Сочи».
Результаты других матчей:
Сочи — Динамо (Минск) — 4:3 ОТ;.
«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1;.
«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо».