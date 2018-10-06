Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз1
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив2
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь2
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
17:00
СпартакОТ2
Витязь3
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо3
Нефтехимик0
Хоккей. НХЛ
7.10
Даллас Старз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.10
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.10
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
7.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.10
Нью-Йорк Айлендерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.10
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
16:00
СочиОТ4
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит2
СКА6
Хоккей. НХЛ
7.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.10
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.10
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.10
Колорадо Эвеланш
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
7.10
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Все события
Фоторепортажи
8Как российские клубы играли с «Реалом»
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
20:17 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл в овертайме «Витязю» в матче КХЛ

ТАСС, 6 октября. Московский «Спартак» проиграл подольскому «Витязю» со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх

В составе хозяев шайбы забросили Владислав Провольнев (50-я минута) и Бен Максвелл (60), у гостей отличились Александр Семин (39, 61) и Борна Рендулич (57).

Хоккей
КХЛ 2018-2019
Неделя 6, 6.10.2018, 17:00
Спартак
ОТ
2Витязь3

«Витязь» одержал первую победу в трех играх и с 13 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Спартак» (15) занимает шестое место на Западе.

В следующем матче столичный клуб 9 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Витязь» 8 октября — с «Сочи».

Результаты других матчей:

Сочи — Динамо (Минск) — 4:3 ОТ;.

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1;.

«Северсталь» (Череповец) — «Торпедо».

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Момент истины: Хабиб и Конор в бойне года
Месть «Реала»: кто насилует репутацию Роналду
Шанс Конора Макгрегора — в дебюте боя с Нурмагомедовым
Российский пловец победил на этапе КМ в Будапеште
Божович принес Самаре удачу. «Крылья» прервали серию поражений
СКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ
«Оренбург» прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь