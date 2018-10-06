«Спартак» проиграл в овертайме «Витязю» в матче КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Владислав Провольнев (50-я минута) и Бен Максвелл (60), у гостей отличились Александр Семин (39, 61) и Борна Рендулич (57).

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 6.10.2018, 17:00 Спартак ОТ 2 Витязь 3

«Витязь» одержал первую победу в трех играх и с 13 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. «Спартак» (15) занимает шестое место на Западе.

В следующем матче столичный клуб 9 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», «Витязь» 8 октября — с «Сочи».

Результаты других матчей:

Сочи — Динамо (Минск) — 4:3 ОТ;.

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1;.