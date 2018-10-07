Интриги дня КХЛ: «Авангард» и ЦСКА выдадут шоу в Балашихе

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» — «Трактор»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 7.10.2018, 10:00 Адмирал - Трактор -

Интрига: «Адмирал» примет вторую команду из Челябинской области за последние три дня. С первой — магнитогорским «Металлургом» — у него получился довольно интересный и равный поединок, интрига в котором держалась до последнего. Долгое время «моряки» вели в счёте, а упустили победу из-за собственных удалений. Речь идёт о моменте, когда Александр Угольников за несколько минут до сирены схлопотал двойной малый штраф, благодаря которому «Магнитка» сравняла счёт. Вдвойне обидно было пропустить решающую шайбу за 40 секунд до конца третьего периода. Наверняка Сергей Светлов уже провёл воспитательную работу, чтобы исключить подобные моменты в будущем. Хозяева льда выйдут на эту встречу сверхмотивированными и полными желания исправиться за предыдущую неудачу.

«Трактор» же весьма неудачно съездил в гости к «Куньлуню», не показав в Шанхае ровным счётом ничего из того, что наверняка хотел увидеть от команды Герман Титов. Челябинцы всухую уступили китайской команде, и пока они являются лишь бледной тенью самих себя образца прошлой весны. Не блистает пока и открытие Кубка Гагарина—2018 и лучший новичок прошлого сезона Виталий Кравцов. Два гола и две передачи в 13 матчах — это явно не те показатели, которых ожидали перед стартом чемпионата болельщики чёрно-белых от молодого лидера своей команды.

Прогноз: «Адмирал», если судить по прошлому матчу, сейчас смотрится более собранной командой. Поэтому не будет ничего удивительного, если хозяева льда одержат победу. Вполне возможно, что выяснение отношений затянется как минимум до овертайма.

«Амур» — «Металлург»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 7.10.2018, 10:00 Амур 2 Металлург Мг 1

Интрига: игрой в Хабаровске «Металлург» завершит свою дальневосточную выездную серию. Для магнитогорцев она пока складывается весьма успешно — две победы в играх с «Куньлунем» и «Адмиралом». Игра во Владивостоке получилась особенно упорной, команда Йозефа Яндача вырвала в ней два очка всего за 40 секунд до окончания третьего периода. И, как в старые добрые времена, «Магнитку» выручило первое звено. На счету тройки Сергея Мозякина в той встрече оказалось два гола из четырёх, причём капитан уральского коллектива поучаствовал в решающей голевой атаке.

«Амур» же показал характер в игре с «Автомобилистом», но одних лишь волевых качеств в битве с екатеринбуржцами мало. Впрочем, никто толком и не знает, что же именно в игре с ними нужно показывать, так как пока никому их обыграть не удалось. Хабаровчане не должны посыпать голову пеплом после этого поражения. На фоне лидеров чемпионата они выглядели довольно неплохо.

Прогноз: предположим, что «Металлург» завершит победой свою поездку по Дальнему Востоку. Но хозяева будут упорно сопротивляться, вполне возможно, что и в этой игре мы также увидим дополнительное время.

«Куньлунь Ред Стар» — «Автомобилист»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 7.10.2018, 12:30 Куньлунь - Автомобилист -

Интрига: в прошлом сезоне «драконы» дважды обыграли «Автомобилист» с одинаковым счётом 2:1. Сейчас такой сценарий сродни фантастике. Обе команды решают в текущем сезоне диаметрально разные задачи. Уральцы всерьёз нацелились на Кубок Гагарина и в регулярном чемпионате пока сметают одного соперника за другим. На сегодняшний день у них накопилось 14 побед подряд. Главный тренер команды Андрей Мартемьянов и его подопечные говорят, что не обращают внимания на эту серию, но, тем не менее, она продолжается. В некоторых матчах уральцы не оставляли от соперника камне на камне, в некоторых же, как, например, во встречах со «Слованом», «Локомотивом» и «Амуром», им пришлось серьёзно напрячься. Но в каждой из них они, как всякий мастеровитый водитель, сумели вовремя нажать на газ и повести свою машину вперёд, к победе. А до повторения прошлогодней серии СКА из 20 матчей уже не так далеко.

«Куньлунь» же довольно неплохо показал себя в последней игре с «Трактором». Да и в целом подопечные Юсси Таполы хорошо выглядят в последних встречах. Не так давно им даже удалось обыграть «Ак Барс» в Казани. Однако всего этого вряд ли будет достаточно для того, чтобы остановить разогнавшийся «Автомобилист».

Прогноз: команда Андрея Мартемьянова одержит свою 15-ю победу подряд.

«Сибирь» — «Динамо» (Рига)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 7.10.2018, 13:30 Сибирь - Динамо Р -

Интрига: дела «Сибири» постепенно начали налаживаться. Ровно неделю назад команда Александра Андриевского одержала свою первую победу в чемпионате над «Витязем», а позавчера она на равных сражалась с ЦСКА. А вот рижане потерпели три поражения подряд.

Помимо «Авангарда», с которым команда Гиртса Анкипанса встречалась в прошлом матче, она уступила у себя дома «Барысу» и «Сочи». Тем не менее «Динамо» продолжает оставаться в кубковой восьмёрке, а их главное оружие — Линус Виделль — по-прежнему в ударе. Швед набирает баллы за результативность на протяжении шести матчей подряд. Команды уже встречались друг с другом в этом сезоне. Матч проходил в столице Латвии, и тогда хозяева льда, которые сегодня будут гостями, не оставили шансов сибирякам, обыграв их со счётом 3:0.

Прогноз: теперь же в этом противостоянии не всё так однозначно. «Сибирь» постепенно обретает свою игру, и сегодня она вполне способна переиграть «Динамо». Нужно только найти управу на Виделля. Если хозяева сумеют это сделать, то у них будут неплохие шансы на положительный исход. Поставим на их победу в основное время.

«Барыс» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 7.10.2018, 14:00 Барыс - Слован -

Интрига: фаворит в этой паре очевиден, и это «Барыс». Команда Андрея Скабелки набрала неплохой ход в последнее время. Да, она проиграла в последнем матче ЦСКА, но если она и была хуже нынешнего лидера Западной конференции, то ненамного. А вот хоккеисты из столицы Словакии проиграли четыре последних матча подряд, проявив характер только в одном из них. Речь об их домашней игре с «Йокеритом», в которой подопечные Лаури Марьямаки выиграли со счётом 5:3. В остальном же картина для команды Владимира Орсага пока что довольно печальная и вполне соответствующая для её последних сезонов.

Прогноз: «Барыс» победит в основное время.

«Авангард» — ЦСКА

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 6, 7.10.2018, 16:00 Авангард - ЦСКА -

Интрига: в Балашихе пройдёт, пожалуй, центральный матч всего игрового дня. Обе команды набрали победный ход. Они выиграли по восемь своих последних матчей и вряд ли планируют остановиться сегодня. Последние три встречи между этими соперниками остались за «армейцами». В чём сейчас «Авангард» смотрится лучше, так это в разнообразии атакующих вариантов. То, что показывает команда Боба Хартли в нападении, смотрится довольно симпатично. Что касается ЦСКА, то их последний матч с «Сибирью» в плане содержания игры на оптимизм не настраивает. Гости выглядели ничем не лучше хозяев, несмотря на серьёзную разницу в классе между соперниками.