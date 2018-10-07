Дубль Вольски помог «Металлургу» сломить сопротивление «Амура»
Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Йозефа Яндача.
Хозяевам удалось хорошее начало матча. К седьмой минуте они вели со счётом 2:1 после дубля Александра Горшкова. Шайбы Александра разделил между собой гол Ииро Пакаринена. «Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперёд за счёт точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Нападающий «тигров» Томаш Зогорна сумел сравнять счёт в матче, но набрать очков хозяевам не удалось. Победу гостям принёс Вольски, оформивший дубль. Примечательно, что шайба Вольски принесла победу «Металлургу» и в игре с «Адмиралом».
Уральская команда одержала шестую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели седьмое поражение кряду.
|Амур
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3:4
(2:1, 0:1, 1:2)
|Металлург Мг
|Николай Борщевский
|Йозеф Яндач
|Либор Кашик 59:54 (Л. Кашик 59:58)
|Артем Загидулин
|1-й период
|Роман Любимов
|02:12
|03:23
|Александр Горшков (В. Атюшов)
|Ииро Пакаринен (Е. Тимкин, Д. Расмуссен)
|04:56
|06:20
|б
|Александр Горшков
|2-й период
|23:30
|Томаш Зогорна
|24:45
|Егор Журавлев
|Алексей Береглазов (М. Эллисон)
|25:10
|33:36
|Евгений Бирюков
|35:58
|Яков Рылов
|38:42
|3-й период
|Войтек Вольски (С. Мозякин, М. Эллисон)
|41:43
|44:32
|Томаш Зогорна (Г. Корягин, Д. Файзуллин)
|Войтек Вольски (С. Мозякин)
|53:24
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)