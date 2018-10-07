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12:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Вольски помог «Металлургу» сломить сопротивление «Амура»

Магнитогорский «Металлург» на выезде вырвал победу у «Амура» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Йозефа Яндача.

Хозяевам удалось хорошее начало матча. К седьмой минуте они вели со счётом 2:1 после дубля Александра Горшкова. Шайбы Александра разделил между собой гол Ииро Пакаринена. «Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперёд за счёт точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Нападающий «тигров» Томаш Зогорна сумел сравнять счёт в матче, но набрать очков хозяевам не удалось. Победу гостям принёс Вольски, оформивший дубль. Примечательно, что шайба Вольски принесла победу «Металлургу» и в игре с «Адмиралом».

Уральская команда одержала шестую победу подряд, в свою очередь хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

Амур 3:4
(2:1, 0:1, 1:2)
Металлург Мг
7.10.2018, 10:00 Зрители: 6634 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Йозеф Яндач
Вратари
Либор Кашик 59:54 (Л. Кашик 59:58) Артем Загидулин
1-й период
Роман Любимов 02:12
03:23 Александр Горшков (В. Атюшов)
Ииро Пакаринен (Е. Тимкин, Д. Расмуссен) 04:56
06:20 б Александр Горшков
2-й период
23:30 Томаш Зогорна
24:45 Егор Журавлев
Алексей Береглазов (М. Эллисон) 25:10
33:36
Евгений Бирюков 35:58
Яков Рылов 38:42
3-й период
Войтек Вольски (С. Мозякин, М. Эллисон) 41:43
44:32 Томаш Зогорна (Г. Корягин, Д. Файзуллин)
Войтек Вольски (С. Мозякин) 53:24
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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