Дубль Вольски помог «Металлургу» сломить сопротивление «Амура»

Хозяевам удалось хорошее начало матча. К седьмой минуте они вели со счётом 2:1 после дубля Александра Горшкова. Шайбы Александра разделил между собой гол Ииро Пакаринена. «Магнитке» удалось восстановить равновесие и выйти вперёд за счёт точных бросков Алексея Береглазова и Войтека Вольски. Нападающий «тигров» Томаш Зогорна сумел сравнять счёт в матче, но набрать очков хозяевам не удалось. Победу гостям принёс Вольски, оформивший дубль. Примечательно, что шайба Вольски принесла победу «Металлургу» и в игре с «Адмиралом».