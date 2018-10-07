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12:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» разгромил «Адмирал», Пол Щехура оформил хет-трик

Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Германа Титова.

В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Константин Глазачев. Главными действующими лицами у победителей стали легионеры — нападающий Пол Щехура оформил хет-трик, его партнёр по звену Йонас Энлунд впервые отличился заброшенной шайбой за челябинский клуб. Также голевой актив пополнили Игорь Полыгалов, Виталий Кравцов и Артём Пеньковский. В третьем периоде удаление до конца матча заработали двое игроков хозяев — форвард Василий Стрельцов и защитник Степан Захарчук.

Приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.

Адмирал 2:7
(1:1, 1:3, 0:3)
Трактор
7.10.2018, 10:00 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Герман Титов
Вратари
Никита Серебряков 49:20 (А. Красоткин 49:20) Василий Демченко
1-й период
Игорь Полыгалов (В. Кравцов) 00:55
09:43
09:49 Александр Угольников
Йонас Энлунд 11:01
Райан Стоа 17:32
19:16 Александр Черников (А. Угольников, 2967)
2-й период
Пол Щехура (Й. Энлунд) 27:51
31:48 Константин Глазачев (С. Коньков)
Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов) 34:20
Йонас Энлунд 36:17
37:16
3-й период
Артем Пеньковский (С. Кокуев) 47:52
Пол Щехура (А. Бородкин, Й. Энлунд) 49:20
52:00 Василий Стрельцов
52:00 Василий Стрельцов
53:37 Константин Глазачев
Пол Щехура (А. Бергстрем, Й. Энлунд) 54:28
55:40
56:47 2967
56:47 2967
Игорь Полыгалов 56:47
Статистика
56 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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