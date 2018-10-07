«Трактор» разгромил «Адмирал», Пол Щехура оформил хет-трик
Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Челябинский «Трактор» на выезде разгромил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Германа Титова.
В составе хозяев успех праздновали Александр Черников и Константин Глазачев. Главными действующими лицами у победителей стали легионеры — нападающий Пол Щехура оформил
Приморский клуб потерпел четвёртое поражение подряд.
|Сергей Светлов
|Герман Титов
|Никита Серебряков 49:20 (А. Красоткин 49:20)
|Василий Демченко
|1-й период
|Игорь Полыгалов (В. Кравцов)
|00:55
|09:43
|09:49
|Александр Угольников
|Йонас Энлунд
|11:01
|Райан Стоа
|17:32
|19:16
|Александр Черников (А. Угольников, 2967)
|2-й период
|Пол Щехура (Й. Энлунд)
|27:51
|31:48
|Константин Глазачев (С. Коньков)
|Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|34:20
|Йонас Энлунд
|36:17
|37:16
|3-й период
|Артем Пеньковский (С. Кокуев)
|47:52
|Пол Щехура (А. Бородкин, Й. Энлунд)
|49:20
|52:00
|Василий Стрельцов
|52:00
|Василий Стрельцов
|53:37
|Константин Глазачев
|Пол Щехура (А. Бергстрем, Й. Энлунд)
|54:28
|55:40
|56:47
|2967
|56:47
|2967
|Игорь Полыгалов
|56:47
|56
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)