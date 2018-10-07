«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь»
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» одержали 15-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на выезде китайский «Куньлунь».
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» одержали 15-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на выезде китайский «Куньлунь».
Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Шайбы в составе екатеринбургской команды забросили Никита Трямкин (26-я минута), Найджел Доус (32), Алексей Василевский (45), Денис Бодров (52) и Франсис Паре (58). У «Куньлуня» отличились Кори Кейн (12) и Майкл Латта (26).
«Автомобилист» пока не проигрывал в текущем чемпионате и в следующем матче 10 октября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Куньлунь» днем ранее встретится в гостях с «Адмиралом» (Владивосток).
|Куньлунь
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2:5
(1:0, 1:2, 0:3)
|Автомобилист
|Юсси Тапола
|Андрей Мартемьянов
|Александр Лазушин 56:25 (А. Лазушин 57:37)
|Якуб Коварж
|1-й период
|11:59
|Кори Кейн (Т. Бек)
|Стефан Да Коста
|18:14
|2-й период
|Никита Трямкин (М. Рассейкин, Е. Грачев)
|25:06
|25:44
|Майкл Латта
|Найджел Доус (Д. Секстон, С. Да Коста)
|31:26
|3-й период
|Алексей Василевский (Е. Грачев)
|44:27
|Денис Бодров (Ф. Паре)
|51:19
|53:16
|Майкл Латта
|Франсис Паре (И. Крикунов, А.А. Василевский)
|п.в.
|57:37
|2
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)