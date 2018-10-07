«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Шайбы в составе екатеринбургской команды забросили Никита Трямкин (26-я минута), Найджел Доус (32), Алексей Василевский (45), Денис Бодров (52) и Франсис Паре (58). У «Куньлуня» отличились Кори Кейн (12) и Майкл Латта (26).

«Автомобилист» пока не проигрывал в текущем чемпионате и в следующем матче 10 октября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Куньлунь» днем ранее встретится в гостях с «Адмиралом» (Владивосток).