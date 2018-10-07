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15:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Автомобилист» одержал 15-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь»

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» одержали 15-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв на выезде китайский «Куньлунь».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Шанхае, завершилась победой «Автомобилиста» со счетом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0). Шайбы в составе екатеринбургской команды забросили Никита Трямкин (26-я минута), Найджел Доус (32), Алексей Василевский (45), Денис Бодров (52) и Франсис Паре (58). У «Куньлуня» отличились Кори Кейн (12) и Майкл Латта (26).

«Автомобилист» пока не проигрывал в текущем чемпионате и в следующем матче 10 октября сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом». «Куньлунь» днем ранее встретится в гостях с «Адмиралом» (Владивосток).

Куньлунь 2:5
(1:0, 1:2, 0:3)
Автомобилист
7.10.2018, 12:30 Регулярный чемпионат ЛД "Фэйян"
Главные тренеры
Юсси Тапола Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Лазушин 56:25 (А. Лазушин 57:37) Якуб Коварж
1-й период
11:59 Кори Кейн (Т. Бек)
Стефан Да Коста 18:14
2-й период
Никита Трямкин (М. Рассейкин, Е. Грачев) 25:06
25:44 Майкл Латта
Найджел Доус (Д. Секстон, С. Да Коста) 31:26
3-й период
Алексей Василевский (Е. Грачев) 44:27
Денис Бодров (Ф. Паре) 51:19
53:16 Майкл Латта
Франсис Паре (И. Крикунов, А.А. Василевский) п.в. 57:37
Статистика
2 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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