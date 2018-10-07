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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромил «Слован» и одержал седьмую победу в сезоне КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили словацкий «Слован» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 7 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:0.

Все шайбы «Барыс» забросил в равных составах: на 18-й минуте отличился Дмитрий Шевченко, на 22-й — Никита Михайлис, а на 40-й — канадец Кертис Волк.

Для «Барыса» эта победа стала седьмой в КХЛ, а «Слован» потерпел 12-е поражение. С 18 очками казахстанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, а словацкая команда с восемью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице «Запада».

Следующий матч «Барыс» проведет 9 октября, когда на своем льду примет рижское «Динамо». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Барыс 3:0
(1:0, 2:0, 0:0)
Слован
7.10.2018, 14:00 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Владимир Орсаг
Вратари
Хенрик Карлссон Якуб Штепанек
1-й период
17:02 Дмитрий Шевченко (Д. Дитц)
Эдуард Шимун 18:20
2-й период
21:23 Никита Михайлис
24:16 Даррен Дитц
29:20 Дмитрий Шевченко
Рудольф Червены 29:20
32:04 Никита Михайлис
34:04 Хенрик Карлссон
36:47 Андре Петерссон
39:22 Кертис Валк (Н. Михайлис, Д. Блэкер)
3-й период
40:00 Дмитрий Шевченко
Адам Яношик 40:00
44:32
47:03
Патрик Бачик 48:57
51:25 Даррен Дитц
Андрей Мезарош 54:57
56:38 Роман Старченко
Рудольф Червены 56:38
Статистика
16 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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