«Барыс» разгромил «Слован» и одержал седьмую победу в сезоне КХЛ

Игра проходила сегодня, 7 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:0.

Все шайбы «Барыс» забросил в равных составах: на 18-й минуте отличился Дмитрий Шевченко, на 22-й — Никита Михайлис, а на 40-й — канадец Кертис Волк.

Для «Барыса» эта победа стала седьмой в КХЛ, а «Слован» потерпел 12-е поражение. С 18 очками казахстанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, а словацкая команда с восемью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице «Запада».