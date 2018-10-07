«Барыс» разгромил «Слован» и одержал седьмую победу в сезоне КХЛ
Хоккеисты «Барыса» победили словацкий «Слован» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» победили словацкий «Слован» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 7 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:0.
Все шайбы «Барыс» забросил в равных составах: на 18-й минуте отличился Дмитрий Шевченко, на 22-й — Никита Михайлис, а на 40-й — канадец Кертис Волк.
Для «Барыса» эта победа стала седьмой в КХЛ, а «Слован» потерпел 12-е поражение. С 18 очками казахстанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, а словацкая команда с восемью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице «Запада».
Следующий матч «Барыс» проведет 9 октября, когда на своем льду примет рижское «Динамо». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Андрей Скабелка
|Владимир Орсаг
|Хенрик Карлссон
|Якуб Штепанек
|1-й период
|17:02
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц)
|Эдуард Шимун
|18:20
|2-й период
|21:23
|Никита Михайлис
|24:16
|Даррен Дитц
|29:20
|Дмитрий Шевченко
|Рудольф Червены
|29:20
|32:04
|Никита Михайлис
|34:04
|Хенрик Карлссон
|36:47
|Андре Петерссон
|39:22
|Кертис Валк (Н. Михайлис, Д. Блэкер)
|3-й период
|40:00
|Дмитрий Шевченко
|Адам Яношик
|40:00
|44:32
|47:03
|Патрик Бачик
|48:57
|51:25
|Даррен Дитц
|Андрей Мезарош
|54:57
|56:38
|Роман Старченко
|Рудольф Червены
|56:38
|16
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)