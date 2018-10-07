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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Барыса» прокомментировал седьмую победу в сезоне КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над словацким «Слованом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Астане завершилась со счетом 3:0. Авторами шайб у «Барыса» стали нападающие Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис и Кертис Волк.

«В первом периоде «Слован» здорово играл, создавал моменты. Мы, в общем-то, и готовились к такой игре. Но одно дело готовиться, а другое — выйти и правильно сработать, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса». — Хорошо, что Хенрик Карлссон оставил нас в игре — не дал сопернику возможность повести в счете. Во втором периоде удалось нам немного перестроиться, хотя, опять же, пошли эти удаления.

Сегодня хорошо сыграли в меньшинстве, но не очень хорошо сыграли в большинстве. Возможно, немного выбились из ритма. Конечно, довольны победой, готовимся к следующей игре.

Исход прошедший игры прокомментировал и главный тренер «Слована» Владимир Орсаг, который остался недоволен реализаций моментов.

«Мы сыграли очень хорошо первый период: у нас были шансы, которые мы не использовали, было давление. Было у нас много большинства, но мы не реализовали его. А когда у соперника появились шансы, он их использовал. В третьем периоде уже у нас было много удалений — “Барыс” начал давить. Я бы хотел сказать спасибо игрокам за первую половину», — сказал Орсага.

Отметим, что для «Барыса» эта победа стала седьмой в КХЛ, а «Слован» потерпел 12-е поражение. С 18 очками казахстанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, а словацкая команда с восемью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице «Запада».

Следующий матч «Барыс» проведет 9 октября, когда на своем льду примет рижское «Динамо». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.

Барыс 3:0
(1:0, 2:0, 0:0)
Слован
7.10.2018, 14:00 Зрители: 6235 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Владимир Орсаг
Вратари
Хенрик Карлссон Якуб Штепанек
1-й период
17:02 Дмитрий Шевченко (Д. Дитц)
Эдуард Шимун 18:20
2-й период
21:23 Никита Михайлис
24:16 Даррен Дитц
29:20 Дмитрий Шевченко
Рудольф Червены 29:20
32:04 Никита Михайлис
34:04 Хенрик Карлссон
36:47 Андре Петерссон
39:22 Кертис Валк (Н. Михайлис, Д. Блэкер)
3-й период
40:00 Дмитрий Шевченко
Адам Яношик 40:00
44:32
47:03
Патрик Бачик 48:57
51:25 Даррен Дитц
Андрей Мезарош 54:57
56:38 Роман Старченко
Рудольф Червены 56:38
Статистика
16 Штрафное время 16
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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