Главный тренер «Барыса» прокомментировал седьмую победу в сезоне КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над словацким «Слованом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над словацким «Слованом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Астане завершилась со счетом 3:0. Авторами шайб у «Барыса» стали нападающие Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис и Кертис Волк.
«В первом периоде «Слован» здорово играл, создавал моменты. Мы, в
Сегодня хорошо сыграли в меньшинстве, но не очень хорошо сыграли в большинстве. Возможно, немного выбились из ритма. Конечно, довольны победой, готовимся к следующей игре.
Исход прошедший игры прокомментировал и главный тренер «Слована» Владимир Орсаг, который остался недоволен реализаций моментов.
«Мы сыграли очень хорошо первый период: у нас были шансы, которые мы не использовали, было давление. Было у нас много большинства, но мы не реализовали его. А когда у соперника появились шансы, он их использовал. В третьем периоде уже у нас было много удалений — “Барыс” начал давить. Я бы хотел сказать спасибо игрокам за первую половину», — сказал Орсага.
Отметим, что для «Барыса» эта победа стала седьмой в КХЛ, а «Слован» потерпел 12-е поражение. С 18 очками казахстанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, а словацкая команда с восемью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице «Запада».
Следующий матч «Барыс» проведет 9 октября, когда на своем льду примет рижское «Динамо». Игра начнется в 19:30 по времени Астаны.
|Андрей Скабелка
|Владимир Орсаг
|Хенрик Карлссон
|Якуб Штепанек
|1-й период
|17:02
|Дмитрий Шевченко (Д. Дитц)
|Эдуард Шимун
|18:20
|2-й период
|21:23
|Никита Михайлис
|24:16
|Даррен Дитц
|29:20
|Дмитрий Шевченко
|Рудольф Червены
|29:20
|32:04
|Никита Михайлис
|34:04
|Хенрик Карлссон
|36:47
|Андре Петерссон
|39:22
|Кертис Валк (Н. Михайлис, Д. Блэкер)
|3-й период
|40:00
|Дмитрий Шевченко
|Адам Яношик
|40:00
|44:32
|47:03
|Патрик Бачик
|48:57
|51:25
|Даррен Дитц
|Андрей Мезарош
|54:57
|56:38
|Роман Старченко
|Рудольф Червены
|56:38
|16
|Штрафное время
|16
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)