Главный тренер «Барыса» прокомментировал седьмую победу в сезоне КХЛ

Игра в Астане завершилась со счетом 3:0. Авторами шайб у «Барыса» стали нападающие Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис и Кертис Волк.

«В первом периоде «Слован» здорово играл, создавал моменты. Мы, в общем-то, и готовились к такой игре. Но одно дело готовиться, а другое — выйти и правильно сработать, — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса». — Хорошо, что Хенрик Карлссон оставил нас в игре — не дал сопернику возможность повести в счете. Во втором периоде удалось нам немного перестроиться, хотя, опять же, пошли эти удаления.

Сегодня хорошо сыграли в меньшинстве, но не очень хорошо сыграли в большинстве. Возможно, немного выбились из ритма. Конечно, довольны победой, готовимся к следующей игре.

Исход прошедший игры прокомментировал и главный тренер «Слована» Владимир Орсаг, который остался недоволен реализаций моментов.

«Мы сыграли очень хорошо первый период: у нас были шансы, которые мы не использовали, было давление. Было у нас много большинства, но мы не реализовали его. А когда у соперника появились шансы, он их использовал. В третьем периоде уже у нас было много удалений — “Барыс” начал давить. Я бы хотел сказать спасибо игрокам за первую половину», — сказал Орсага.

Отметим, что для «Барыса» эта победа стала седьмой в КХЛ, а «Слован» потерпел 12-е поражение. С 18 очками казахстанский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, а словацкая команда с восемью баллами идет на последней, 12-й, строчке в таблице «Запада».