Интриги дня КХЛ: «Динамо» с Крикуновым преподаст урок Немировски
Опыт окажется сильнее молодости.
Опыт окажется сильнее молодости.
Интрига: в Хельсинки местный клуб примет аутсайдера КХЛ. Подопечные Лаури Марьямяки стартовали уверенно и даже
Минчане стартовали слабо, что вполне логично, исходя из их летней селекции. По предсезонным матчам казалось, что динамовцам мало что светит в сезоне и они будут бороться со «Слованом» за последнее место на Западе. Однако в официальных матчах команда преобразилась. Хоккеисты Горди Дуайера играют агрессивно, напористо. Небольшое количество очков объясняется слабым подбором исполнителей, но победить клуб из столицы Беларуси на одном коньке практически нереально. «Динамо» хоть и проиграло три встречи подряд, но все в упорной борьбе. А в двух последних и вовсе смогло набрать очки, уступив лишь в овертайме. Прервут ли гости неудачную серию сегодня?
Прогноз: команды уже встречались в этом сезоне. И в Минске «Йокерит» уверенно взял верх. Хозяева обозлены разгромом от СКА в прошлой встрече и будут полны желания реабилитироваться перед родной публикой. «Шуты» с первых минут устроят осаду ворот Юнаса Энрота, который вряд ли спасёт свою команду от разгрома. Уверенная победа финского коллектива в
Интрига: обе команды подходят к очному противостоянию с разным настроением. Череповчане дома весьма неожиданно переиграли грозное «Торпедо», показав уверенную игру в обороне. А вот казанцы напротив удивляют в последних матчах малой активностью в атаке. Дружина Александра Гулявцева держится на расстоянии балла от кубковой восьмёрки и опережает куда более богатое московское «Динамо». Несмотря на то что хозяевам не хватает мастерства, они выгрызают очки за счёт характера. Пока не очень заметна перспективная череповецкая молодёжь, но вскоре и она привыкнет к уровню КХЛ и добавит коллективу боевой мощи. Сумеет ли Доминик Фурх провести второй сильный матч подряд?
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова стартовали в привычном вальяжном ритме. К
Прогноз: хозяева будут действовать агрессивно, зло. «Барсам» придётся непросто. Последний официальный матч между командами уверенно остался за «Северсталью», но в этот раз ситуация не повторится. Казанцы после поражения от «Локомотива» будут опасны вдвойне, гости одержат победу.
Интрига: на черноморском побережье скрестят клюшки шестая и седьмая команды Запада. Оба коллектива подходят к очному противостоянию с хорошим настроением. Подопечным Сергея Зубова удался эффектный камбэк в матче с минчанами. А подольчане успешно связали по рукам и ногам «Спартак». Команды в целом довольно похожи. У обеих присутствует нестабильность в игре и свойственна потеря концентрации в определенные моменты матчей. Есть даже схожие болевые точки: оборона и порой слабая игра вратарей.
Не совсем удачный старт вынудил руководство сочинцев принять меры. В список отказов помещён нападающий Артём Подшендялов, что должно подстегнуть остальных игроков. Также уже успел сыграть
В следующем матче после разгрома на домашнем льду от омичей «Витязь» смотрелся куда лучше. Защитники показали, что не зря едят свой хлеб. Вратарь Йони Ортио выглядел оплотом надёжности. Сумеет ли Александр Сёмин снова набрать очки?
Прогноз: вряд ли команды закроются с первых минут, поэтому нас ждёт обоюдоострая игра с обилием моментов и заброшенных шайб. Оборона у хозяев по именам выглядит сильнее. Сочинцы пропустят на одну шайбу меньше и возьмут верх за пределами основного времени.
Интрига: боссы
Нижегородцы — одно из главных откровений на старте сезона. Команда играет в современный и интересный хоккей, игроки получают удовольствие на льду. Менеджмент неплохо отработал на рынке, да и возвращение Михаила Варнакова полностью себя оправдывает. Ахиллесова пята команды Дэвида Немировски — потеря концентрации и не всегда дисциплинированная игра в обороне. Если решить эти проблемы, то можно запахнуться на повторение кубкового успеха Петериса Скудры.
Прогноз: обе команды очень хороши при игре в большинстве. Результат игры предрешат действия в неравных составах. Хозяева почувствовали уверенность, что важно в матчах подобного плана. Москвичи добудут важную в эмоциональном плане победу в основное время.