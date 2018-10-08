Интриги дня КХЛ: «Динамо» с Крикуновым преподаст урок Немировски

Источник: РИА "Новости"

«Йокерит» — «Динамо» (Минск)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 8.10.2018, 18:30 Йокерит - Динамо Мн -

Интрига: в Хельсинки местный клуб примет аутсайдера КХЛ. Подопечные Лаури Марьямяки стартовали уверенно и даже какое-то время лидировали на Западе. Сейчас «шуты» занимают уже привычное для них третье место вслед за «армейскими» грандами. В последних пяти встречах финский коллектив потерпел три поражения. И если проигрыши в противостояниях с лидерами «Автомобилистом» и СКА вполне закономерны, то поражение от рижан выглядит сенсационно. Но этому есть объяснение — травма ведущего центра Петра Регина, который, по предварительным данным, выбыл до конца «регулярки». Заменить его практически нереально, поскольку рынок нападающих, особенно центральных, пуст. Насколько сильно изменится состав хозяев после разгрома в прошлом матче?

Минчане стартовали слабо, что вполне логично, исходя из их летней селекции. По предсезонным матчам казалось, что динамовцам мало что светит в сезоне и они будут бороться со «Слованом» за последнее место на Западе. Однако в официальных матчах команда преобразилась. Хоккеисты Горди Дуайера играют агрессивно, напористо. Небольшое количество очков объясняется слабым подбором исполнителей, но победить клуб из столицы Беларуси на одном коньке практически нереально. «Динамо» хоть и проиграло три встречи подряд, но все в упорной борьбе. А в двух последних и вовсе смогло набрать очки, уступив лишь в овертайме. Прервут ли гости неудачную серию сегодня?

Прогноз: команды уже встречались в этом сезоне. И в Минске «Йокерит» уверенно взял верх. Хозяева обозлены разгромом от СКА в прошлой встрече и будут полны желания реабилитироваться перед родной публикой. «Шуты» с первых минут устроят осаду ворот Юнаса Энрота, который вряд ли спасёт свою команду от разгрома. Уверенная победа финского коллектива в три-четыре шайбы.

«Северсталь» — «Ак Барс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 8.10.2018, 19:00 Северсталь - Ак Барс -

Интрига: обе команды подходят к очному противостоянию с разным настроением. Череповчане дома весьма неожиданно переиграли грозное «Торпедо», показав уверенную игру в обороне. А вот казанцы напротив удивляют в последних матчах малой активностью в атаке. Дружина Александра Гулявцева держится на расстоянии балла от кубковой восьмёрки и опережает куда более богатое московское «Динамо». Несмотря на то что хозяевам не хватает мастерства, они выгрызают очки за счёт характера. Пока не очень заметна перспективная череповецкая молодёжь, но вскоре и она привыкнет к уровню КХЛ и добавит коллективу боевой мощи. Сумеет ли Доминик Фурх провести второй сильный матч подряд?

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова стартовали в привычном вальяжном ритме. К плей-офф команда преобразится, поэтому никого не должно напрягать 10-очковое отставание от лидера Востока — «Автомобилиста». Однако уверенности в своих действиях игрокам явно не хватает. Тренерский штаб разделил многие чемпионские сочетания и пока не нашёл новых, от этого возникает сумбур в атакующих действиях. Зато Пол Постма выглядит сильнее своего предшественника Атте Охтамаа. Вернутся ли в состав Станислав Галиев и Владимир Ткачёв?

Прогноз: хозяева будут действовать агрессивно, зло. «Барсам» придётся непросто. Последний официальный матч между командами уверенно остался за «Северсталью», но в этот раз ситуация не повторится. Казанцы после поражения от «Локомотива» будут опасны вдвойне, гости одержат победу.

ХК «Сочи» — «Витязь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 8.10.2018, 19:30 Сочи - Витязь -

Интрига: на черноморском побережье скрестят клюшки шестая и седьмая команды Запада. Оба коллектива подходят к очному противостоянию с хорошим настроением. Подопечным Сергея Зубова удался эффектный камбэк в матче с минчанами. А подольчане успешно связали по рукам и ногам «Спартак». Команды в целом довольно похожи. У обеих присутствует нестабильность в игре и свойственна потеря концентрации в определенные моменты матчей. Есть даже схожие болевые точки: оборона и порой слабая игра вратарей.

Не совсем удачный старт вынудил руководство сочинцев принять меры. В список отказов помещён нападающий Артём Подшендялов, что должно подстегнуть остальных игроков. Также уже успел сыграть защитник-новобранец Егор Рыков, который при должном доверии может вырасти в топового игрока обороны лиги. Откроет ли некогда перспективный форвард Сергей Шмелёв счёт своим голам в сезоне?

В следующем матче после разгрома на домашнем льду от омичей «Витязь» смотрелся куда лучше. Защитники показали, что не зря едят свой хлеб. Вратарь Йони Ортио выглядел оплотом надёжности. Сумеет ли Александр Сёмин снова набрать очки?

Прогноз: вряд ли команды закроются с первых минут, поэтому нас ждёт обоюдоострая игра с обилием моментов и заброшенных шайб. Оборона у хозяев по именам выглядит сильнее. Сочинцы пропустят на одну шайбу меньше и возьмут верх за пределами основного времени.

«Динамо» (Москва) — «Торпедо»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 8.10.2018, 19:30 ХК Динамо - Торпедо НН -

Интрига: боссы бело-голубых устали мириться с поражениями. В итоге Владимира Воробьёва сменил ветеран отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов. По первым впечатлениям встряска принесла свои плоды. Несмотря на поражение в матче с «Ак Барсом», команда смотрелась достойно. А в противостоянии с ершистым и неуступчивым «Нефтехимиком» была добыта уверенная победа. Причём дубль оформил не впечатлявший прежде Микс Индрашис. Оборона у команды в последних матчах при старом тренере смотрелась солидно, а с приходом нового уверенности только добавилось. Дебютирует ли сегодня находящийся на просмотре Оскар Бартулис?

Нижегородцы — одно из главных откровений на старте сезона. Команда играет в современный и интересный хоккей, игроки получают удовольствие на льду. Менеджмент неплохо отработал на рынке, да и возвращение Михаила Варнакова полностью себя оправдывает. Ахиллесова пята команды Дэвида Немировски — потеря концентрации и не всегда дисциплинированная игра в обороне. Если решить эти проблемы, то можно запахнуться на повторение кубкового успеха Петериса Скудры.