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13:38 (мск), источник: ТАСС

Юханссон, Херсли и Гусев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 8 октября. Российский нападающий санкт-петербургского СКА Никита Гусев признан лучшим нападающим прошедшей недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Гусев на прошлой неделе вместе с командой в трех гостевых матчах одержал три победы и набрал в них семь очков — один гол и шесть результативных передач.

Лучшим вратарем прошедшей игровой недели стал шведский голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон, одержавший вместе с командой две гостевые победы. В этих двух встречах Юханссон пропустил одну шайбу, отразив 97,78% бросков по своим воротам.

Лучшим защитником недели признан швед Патрик Херсли, выступающий за СКА. В трех матчах он набрал семь очков (2+5). Лучшим новичком стал форвард новосибирской «Сибири» Никита Михайлов, который в двух матчах отметился двумя набранными очками (1+1), причем шайба в ворота рижского «Динамо» стала победной (6:3).

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