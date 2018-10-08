Юханссон, Херсли и Гусев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
ТАСС, 8 октября. Российский нападающий
ТАСС, 8 октября. Российский нападающий
Гусев на прошлой неделе вместе с командой в трех гостевых матчах одержал три победы и набрал в них семь очков — один гол и шесть результативных передач.
Лучшим вратарем прошедшей игровой недели стал шведский голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон, одержавший вместе с командой две гостевые победы. В этих двух встречах Юханссон пропустил одну шайбу, отразив 97,78% бросков по своим воротам.
Лучшим защитником недели признан швед Патрик Херсли, выступающий за СКА. В трех матчах он набрал семь очков (2+5). Лучшим новичком стал форвард новосибирской «Сибири» Никита Михайлов, который в двух матчах отметился двумя набранными очками (1+1), причем шайба в ворота рижского «Динамо» стала победной (6:3).