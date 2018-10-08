Юханссон, Херсли и Гусев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Гусев на прошлой неделе вместе с командой в трех гостевых матчах одержал три победы и набрал в них семь очков — один гол и шесть результативных передач.

Лучшим вратарем прошедшей игровой недели стал шведский голкипер московского ЦСКА Ларс Юханссон, одержавший вместе с командой две гостевые победы. В этих двух встречах Юханссон пропустил одну шайбу, отразив 97,78% бросков по своим воротам.