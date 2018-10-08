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17:02 (мск), источник: ТАСС

Кобылянский: проект клуба КХЛ из Лондона приостановлен из-за политической ситуации

ТАСС, 8 октября. Проект создания лондонской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановлен из-за текущей политической ситуации. Об этом сообщил вице- президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, чьи слова приводит портал hockeyfans.ch.

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«У нас есть инвесторы из США и Великобритании для создания команды в Лондоне, они хотели получить финансовые гарантии. Но сейчас этот проект приостановлен из-за нынешней политической ситуации», — сказал Кобылянский.

Отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в английском городе Солсбери. 4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в этом городе, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием «Новичок» якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

В настоящее время в КХЛ выступают шесть зарубежных команд — финский «Йокерит», латвийское «Динамо», белорусское «Динамо», словацкий «Слован», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь». Ранее в лиге в разные годы выступали чешский «Лев», украинский «Донбасс», хорватский «Медвешчак», словацкий «Лев».

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