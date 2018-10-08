Кобылянский: проект клуба КХЛ из Лондона приостановлен из-за политической ситуации
ТАСС, 8 октября. Проект создания лондонской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановлен
ТАСС, 8 октября. Проект создания лондонской команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановлен
«У нас есть инвесторы из США и Великобритании для создания команды в Лондоне, они хотели получить финансовые гарантии. Но сейчас этот проект приостановлен
Отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в английском городе Солсбери. 4 марта 66-летний
В настоящее время в КХЛ выступают шесть зарубежных команд — финский «Йокерит», латвийское «Динамо», белорусское «Динамо», словацкий «Слован», казахстанский «Барыс» и китайский «Куньлунь». Ранее в лиге в разные годы выступали чешский «Лев», украинский «Донбасс», хорватский «Медвешчак», словацкий «Лев».