Он снова калечит людей. Защитник-грубиян лишил форварда «Трактора» хоккея на год
Нападающий челябинского клуба Артем Пеньковский пострадал от силового приема защитника «Адмирала» Степана Захарчука.
Нападающий челябинского клуба Артем Пеньковский пострадал от силового приема защитника «Адмирала» Степана Захарчука.
Как стало известно «СЭ», нападающий «Трактора» Артем Пеньковский может пропустить больше года
В воскресном матче во Владивостоке («Трактор» победил 7:2) на 57-й минуте встречи Захарчук нарушил правила, толкнув Пеньковского на борт. За фол хоккеист «Адмирала» получил дисциплинарный штраф до конца игры.
Сегодня с официальным заявление выступил директор «Трактора» Иван Сеничев.
— К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить, — отметил Сеничев. — Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации.
В данный момент рядом с Артемом находятся родственники. Диагноз мы озвучивать по понятным причинам не можем, но проблема довольно серьезная.
Мы написали письмо первым руководителям Лиги с указанием диагноза и просьбой предельно внимательно оценить эпизод умышленного нанесения травмы игроком «Адмирала» Захарчуком. Будем добиваться максимального наказания за его действия.
По нашей информации, Пеньковскому диагностировали ушиб головного мозга и множественные переломы лицевых костей черепа. Восстановление от такого рода травм может затянуться: по данным «СЭ», срок полной реабилитации может составить больше года.
Председатель
— Мы собираем данные по Захарчуку со всех инстанций, — заявил Каменский. — Мы знаем, что очень грубое нарушение и травма. По регламенту максимально возможная дисквалификация — пять игр. Президент или
— Информация о тяжести повреждения у вас есть?
— Конечно, врач в лиге собирает всю информацию. Картина серьезная — человек может выпасть на год или больше.
32-летний Захарчук выступал в КХЛ за «Ладу» и «Ак Барс», в 2010-м году выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне он перешел из казанского клуба в «Торпедо», а летом не смог найти себе новую команду в КХЛ. Степан начал чемпионат в родном самарском ЦСК ВВС в ВХЛ, а 4 октября подписал контракт с «Адмиралом».
Ранее Захарчук уже неоднократно травмировал соперников. Вот его последние жертвы:
Павел Коледов, «Локомотив» (команда пострадавшего хоккеиста на тот момент), март 2018 года (5 матчей дисквалификации).
Александр Будкин, «Металлург», сентябрь 2017 года, тяжелое сотрясение мозга (8 матчей дисквалификации).
Антон Лазарев, «Салават Юлаев», февраль 2017 года, сильный ушиб (денежный штраф).
Радек Смоленяк, «Слован», август 2016 года, перелом ключицы (1 матч дисквалификации).
23-летний Пеньковский проводит пятый сезон в основе «Тракторе». В 13 матчах в нынешнем сезоне он набрал 2 (2+0) очка.
|Сергей Светлов
|Герман Титов
|Никита Серебряков 49:20 (А. Красоткин 49:20)
|Василий Демченко
|1-й период
|Игорь Полыгалов (В. Кравцов)
|00:55
|09:43
|09:49
|Александр Угольников
|Йонас Энлунд
|11:01
|Райан Стоа
|17:32
|19:16
|Александр Черников (А. Угольников, С. Захарчук)
|2-й период
|Пол Щехура (Й. Энлунд)
|27:51
|31:48
|Константин Глазачев (С. Коньков)
|Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|34:20
|Йонас Энлунд
|36:17
|37:16
|3-й период
|Артем Пеньковский (С. Кокуев)
|47:52
|Пол Щехура (А. Бородкин, Й. Энлунд)
|49:20
|52:00
|Василий Стрельцов
|52:00
|Василий Стрельцов
|53:37
|Константин Глазачев
|Пол Щехура (А. Бергстрем, Й. Энлунд)
|54:28
|55:40
|56:47
|Степан Захарчук
|56:47
|Степан Захарчук
|Игорь Полыгалов
|56:47
|56
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)