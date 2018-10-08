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17:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Он снова калечит людей. Защитник-грубиян лишил форварда «Трактора» хоккея на год

Нападающий челябинского клуба Артем Пеньковский пострадал от силового приема защитника «Адмирала» Степана Захарчука.

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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

Как стало известно «СЭ», нападающий «Трактора» Артем Пеньковский может пропустить больше года из-за травм, полученных после силового приема со стороны защитника «Адмирала» Степана Захарчука.

В воскресном матче во Владивостоке («Трактор» победил 7:2) на 57-й минуте встречи Захарчук нарушил правила, толкнув Пеньковского на борт. За фол хоккеист «Адмирала» получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что говорят в «Тракторе»

Сегодня с официальным заявление выступил директор «Трактора» Иван Сеничев.

— К сожалению, все намного хуже, чем мы могли поначалу представить, — отметил Сеничев. — Последствия грязного приема Захарчука против нашего игрока достаточно тяжелые. Он сейчас в больнице с командным доктором и лучшие медицинские специалисты Владивостока делают максимум возможного для улучшения ситуации.

В данный момент рядом с Артемом находятся родственники. Диагноз мы озвучивать по понятным причинам не можем, но проблема довольно серьезная.

Мы написали письмо первым руководителям Лиги с указанием диагноза и просьбой предельно внимательно оценить эпизод умышленного нанесения травмы игроком «Адмирала» Захарчуком. Будем добиваться максимального наказания за его действия.

Какие травмы у Пеньковского

По нашей информации, Пеньковскому диагностировали ушиб головного мозга и множественные переломы лицевых костей черепа. Восстановление от такого рода травм может затянуться: по данным «СЭ», срок полной реабилитации может составить больше года.

Что говорят в КХЛ

Председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ, вице-президент лиги по развитию Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» ситуацию с Захарчуком.

— Мы собираем данные по Захарчуку со всех инстанций, — заявил Каменский. — Мы знаем, что очень грубое нарушение и травма. По регламенту максимально возможная дисквалификация — пять игр. Президент или вице-президент лиги может рекомендовать дополнительную дисквалификацию. Решение вынесет СДК.

— Информация о тяжести повреждения у вас есть?

— Конечно, врач в лиге собирает всю информацию. Картина серьезная — человек может выпасть на год или больше.

О Захарчуке и Пеньковском

32-летний Захарчук выступал в КХЛ за «Ладу» и «Ак Барс», в 2010-м году выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне он перешел из казанского клуба в «Торпедо», а летом не смог найти себе новую команду в КХЛ. Степан начал чемпионат в родном самарском ЦСК ВВС в ВХЛ, а 4 октября подписал контракт с «Адмиралом».

Ранее Захарчук уже неоднократно травмировал соперников. Вот его последние жертвы:

Павел Коледов, «Локомотив» (команда пострадавшего хоккеиста на тот момент), март 2018 года (5 матчей дисквалификации).

Александр Будкин, «Металлург», сентябрь 2017 года, тяжелое сотрясение мозга (8 матчей дисквалификации).

Антон Лазарев, «Салават Юлаев», февраль 2017 года, сильный ушиб (денежный штраф).

Радек Смоленяк, «Слован», август 2016 года, перелом ключицы (1 матч дисквалификации).

23-летний Пеньковский проводит пятый сезон в основе «Тракторе». В 13 матчах в нынешнем сезоне он набрал 2 (2+0) очка.

Адмирал 2:7
(1:1, 1:3, 0:3)
Трактор
7.10.2018, 10:00 Зрители: 3584 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Герман Титов
Вратари
Никита Серебряков 49:20 (А. Красоткин 49:20) Василий Демченко
1-й период
Игорь Полыгалов (В. Кравцов) 00:55
09:43
09:49 Александр Угольников
Йонас Энлунд 11:01
Райан Стоа 17:32
19:16 Александр Черников (А. Угольников, С. Захарчук)
2-й период
Пол Щехура (Й. Энлунд) 27:51
31:48 Константин Глазачев (С. Коньков)
Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов) 34:20
Йонас Энлунд 36:17
37:16
3-й период
Артем Пеньковский (С. Кокуев) 47:52
Пол Щехура (А. Бородкин, Й. Энлунд) 49:20
52:00 Василий Стрельцов
52:00 Василий Стрельцов
53:37 Константин Глазачев
Пол Щехура (А. Бергстрем, Й. Энлунд) 54:28
55:40
56:47 Степан Захарчук
56:47 Степан Захарчук
Игорь Полыгалов 56:47
Статистика
56 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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