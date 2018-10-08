«Сухой» Хенрик Карлссон, или еще один герой «Барыса» в КХЛ

Казахстанский клуб уверенно закрепился в зоне плей-офф (с 18 очками занимает седьмое место на «Востоке»), а его атакующие игроки находятся в списках лучших турнира. Появился в команде и еще один важный игрок, без уверенного выступления которого не будет успеха у «Барыса».

Юбилейный, 20-й «сухарь» Карлссон оформил в матче с братиславским «Слованом». Голкипер отразил 22 броска и помог команде выиграть со счетом 3:0. Заметим, что из двух десятков матчей без пропущенных голов 12 встреч уроженец Швеции провел за казахстанский клуб.

Сезон 2016/2017.

— 56 игр (с учетом плей-офф) — семь матчей без пропущенных голов.

Сезон 2017/2018.

— 45 игр — четыре матча без пропущенных голов;.

Сезон 2018/2019.

— Девять игр — один матч без пропущенных голов;.

Около 90,8 процента у Карлссона процент отраженных бросков, и это 26-место в Лиге. До лидеров по этому показателю, а ими являются Игорь Шестеркин из СКА (96,6) и Ларс Юханссон (96,3) из ЦСКА, стражу ворот казахстанского клуба далеко, но шаг в ТОП-30 лучших — тоже прогресс.

Сезон 2016/2017.

— 46 игр — 92 процента отраженных бросков;.

Сезон 2017/2018.

— 45 игр — 91,2;.

Сезон 2018/2019.

— 9 игр — 90,8.

«Первый» номер «Барыса» в среднем за матч пропускает около трех голов — его коэффициент 2,82 (60 минут умножить на количество пропущенных шайб и разделить время проведенное на льду). У Шестеркина с Юханссоном цифры намного выше — 0,83 и 0,92, соответственно. К таким показателям Карлссону подобраться практически невозможно.

Сезон 2016/2017.

— 46 игр — коэффициент надежности — 2,53;.

Сезон 2017/2018.

— 45 игр — 2,71;.

Сезон 2018/2019.

— 9 игр — 2,82.

Лучшие в «Барысе»

Наивысших показателей среди всех голкиперов клуба в КХЛ добился Дмитрий Мальгин, который за четыре сезона провел шесть игр за клуб из Астаны. На его счету один «сухой» матч. Процент отраженных бросков — 93,2. Коэффициент надежности — 1,95.

Из тех, кто ближе к Карлссону по количеству игр, находятся Виталий Еремеев и Ян Лацо. Ветеран отечественного хоккея за четыре сезона добился показателей 91,7 и 2,63. Его словацкий коллега в «Барысе» провел два сезона — 92,1 и 2,59.

Таким образом, Карлссону есть куда стремится, но есть один показатель, где он лучший в истории клуба — по числу матчей на «ноль». Ближе других к нему Лацо и Еремеев — по шесть встреч.