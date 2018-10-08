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18:52 (мск), источник: ТАСС

КХЛ дисквалифицировала защитника «Адмирала» Захарчука на 15 матчей

ТАСС, 8 октября. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал защитника владивостокского «Адмирала» Степана Захарчука на 15 матчей за нарушение на форварде челябинского «Трактора» Артеме Пеньковском. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч регулярного чемпионата лиги между «Адмиралом» и «Трактором» 7 октября завершился поражением дальневосточной команды со счетом 2:7. На 57-й минуте игры Захарчук провел запрещенный силовой прием против Пеньковского, который повлек серьезные травмы у последнего. Захарчук был удален до конца матча.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника “Адмирала” Степана Захарчука по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, а также учитывая историю нарушений, совершенных им за последние два сезона и получение игроком, против которого были нарушены правила, тяжелой травмы дисквалифицировать Степана Захарчука на пять матчей (максимально возможное количество по данному нарушению) и подвергнуть денежному штрафу, — говорится в заявлении. — Кроме того руководством лиги принято решение дополнительно дисквалифицировать Степана Захарчука на 10 матчей».

Вице-президент по хоккейным операциям КХЛ Георгий Кобылянский отметил, что лига не намерена закрывать глаза на грубость.

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«Лига проводила и будет проводить политику нетерпимости к излишней грубости и жестокости на льду, — сказал он. — Захарчук, к сожалению, известен именно таким стилем игры, мы считаем, что ситуация в матче не требовала от него столь агрессивных действий. Однако в результате грязного приема игрок “Трактора” Артем Пеньковский по предварительным данным пропустит остаток сезона как минимум, пока не ясно, как эта травма скажется на его дальнейшей карьере. Накладывая длительную дисквалификацию, мы подчеркиваем, что подобную грубость КХЛ пропускать не будет».

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел одну игру, в которой получил 25 минут штрафа. В предыдущем регулярном чемпионате он выступал за нижегородское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». В 15 играх Захарчук записал на свой счет три передачи и 56 минут штрафа при показателе полезности «+4» .

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