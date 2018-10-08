Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Йокериту» в Хельсинки
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли финскому «Йокериту» в матче в Хельсинки со счетом 3:5 (2:3, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли финскому «Йокериту» в матче в Хельсинки со счетом 3:5 (2:3, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В завершившейся выездной серии перед визитом в Хельсинки минчане потерпели два досадных поражения в овертайме в Москве от «Спартака» и от «Сочи». Визит в столицу Финляндии представлялся для «зубров» еще более непростым.
«Йокерит» в текущем сезоне входит в число лидеров КХЛ, предпочитая быструю комбинационную игру. Такая тактика принесла финскому клубу успех в первом периоде против динамовцев. На второй минуте встречи шайба после броска Маннинена рикошетом от Андрея Костицына оказалась в сетке ворот белорусской команды. Спустя две минуты форвард минчан Дмитрий Буйницкий за счет индивидуальных действий сумел выкатиться на удобную позицию и кистевым броском сравнять счет — 1:1. «Йокерит» продолжал и после пропущенной шайбы активно действовать в нападении, еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Под занавес периода отставание «зубров» в счете сократил Кристиан Хенкель.
После отдыха главный тренер минчан Горди Дуайер заменил Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. После такой перестановки защитные порядки динамовцев, казалось, будут надежнее. Однако на 29-й минуте удаление заработал Юнас Энрот за задержку игры. Финские хоккеисты уверенно реализовали большинство усилиями Джона Нормана, который забросил вторую шайбу в матче.
В заключительные двадцать минут встречи на «Хартвалл-Арене» хозяева площадки продолжали доминировать и добились победы. У белорусской команды вторую шайбу забросил Кристиан Хенкель, впервые оформив голевой дубль. В концовке матча минчане часто нарушали правила, в итоге Андрей и Сергей Костицыны были удалены до конца встречи, а динамовцы в общей сложности заработали более 50 минут штрафа.
Хоккеисты «Динамо-Минск» продолжат выступление в чемпионате КХЛ на домашней площадке: 12 октября они примут ярославский «Локомотив», а 14-го — череповецкую «Северсталь».
|Лаури Марьямяки
|Горди Дуайер
|Янис Калныньш
|Михаил Карнаухов 20:00 (Ю. Энрот 20:00)
|1-й период
|01:56
|Сакари Маннинен (В. Лев, Т. Мяки)
|Дмитрий Буйницкий (А. Павлович, Д. Осипов)
|03:56
|07:28
|Томи Мяки (С. Маннинен, С. Мозес)
|17:59
|Йон Норман (Б. О`Нилл, В. Лев)
|Кристиан Хенкель (Е. Ковыршин, Е. Лисовец)
|19:07
|2-й период
|22:02
|Виктор Лев
|Юнас Энрот
|28:46
|30:23
|Йон Норман (Б. О`Нилл, А. Грант)
|32:16
|Йон Норман
|3-й период
|41:09
|Карл Столлери
|Андрей Степанов
|44:17
|44:30
|Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл)
|Кристиан Хенкель (А. Костицын, И. Дроздов)
|49:01
|50:05
|Сами Леписто
|Артем Волков
|52:49
|Олег Евенко
|55:51
|56:05
|Йессе Йоэнсуу
|Сергей Костицын
|57:32
|Сергей Костицын
|57:32
|Андрей Костицын
|57:32
|Олег Евенко
|58:47
|Андрей Костицын
|59:42
|Андрей Костицын
|59:42
|10
|Штрафное время
|54
|7
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)