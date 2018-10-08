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21:20 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Йокериту» в Хельсинки

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли финскому «Йокериту» в матче в Хельсинки со счетом 3:5 (2:3, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В завершившейся выездной серии перед визитом в Хельсинки минчане потерпели два досадных поражения в овертайме в Москве от «Спартака» и от «Сочи». Визит в столицу Финляндии представлялся для «зубров» еще более непростым.

«Йокерит» в текущем сезоне входит в число лидеров КХЛ, предпочитая быструю комбинационную игру. Такая тактика принесла финскому клубу успех в первом периоде против динамовцев. На второй минуте встречи шайба после броска Маннинена рикошетом от Андрея Костицына оказалась в сетке ворот белорусской команды. Спустя две минуты форвард минчан Дмитрий Буйницкий за счет индивидуальных действий сумел выкатиться на удобную позицию и кистевым броском сравнять счет — 1:1. «Йокерит» продолжал и после пропущенной шайбы активно действовать в нападении, еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Под занавес периода отставание «зубров» в счете сократил Кристиан Хенкель.

После отдыха главный тренер минчан Горди Дуайер заменил Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. После такой перестановки защитные порядки динамовцев, казалось, будут надежнее. Однако на 29-й минуте удаление заработал Юнас Энрот за задержку игры. Финские хоккеисты уверенно реализовали большинство усилиями Джона Нормана, который забросил вторую шайбу в матче.

В заключительные двадцать минут встречи на «Хартвалл-Арене» хозяева площадки продолжали доминировать и добились победы. У белорусской команды вторую шайбу забросил Кристиан Хенкель, впервые оформив голевой дубль. В концовке матча минчане часто нарушали правила, в итоге Андрей и Сергей Костицыны были удалены до конца встречи, а динамовцы в общей сложности заработали более 50 минут штрафа.

Хоккеисты «Динамо-Минск» продолжат выступление в чемпионате КХЛ на домашней площадке: 12 октября они примут ярославский «Локомотив», а 14-го — череповецкую «Северсталь».

Йокерит 5:3
(3:2, 1:0, 1:1)
Динамо Мн
8.10.2018, 18:30 Зрители: 7072 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Горди Дуайер
Вратари
Янис Калныньш Михаил Карнаухов 20:00 (Ю. Энрот 20:00)
1-й период
01:56 Сакари Маннинен (В. Лев, Т. Мяки)
Дмитрий Буйницкий (А. Павлович, Д. Осипов) 03:56
07:28 Томи Мяки (С. Маннинен, С. Мозес)
17:59 Йон Норман (Б. О`Нилл, В. Лев)
Кристиан Хенкель (Е. Ковыршин, Е. Лисовец) 19:07
2-й период
22:02 Виктор Лев
Юнас Энрот 28:46
30:23 Йон Норман (Б. О`Нилл, А. Грант)
32:16 Йон Норман
3-й период
41:09 Карл Столлери
Андрей Степанов 44:17
44:30 Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл)
Кристиан Хенкель (А. Костицын, И. Дроздов) 49:01
50:05 Сами Леписто
Артем Волков 52:49
Олег Евенко 55:51
56:05 Йессе Йоэнсуу
Сергей Костицын 57:32
Сергей Костицын 57:32
Андрей Костицын 57:32
Олег Евенко 58:47
Андрей Костицын 59:42
Андрей Костицын 59:42
Статистика
10 Штрафное время 54
7 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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