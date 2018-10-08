Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли «Йокериту» в Хельсинки

Источник: РИА "Новости"

В завершившейся выездной серии перед визитом в Хельсинки минчане потерпели два досадных поражения в овертайме в Москве от «Спартака» и от «Сочи». Визит в столицу Финляндии представлялся для «зубров» еще более непростым.

«Йокерит» в текущем сезоне входит в число лидеров КХЛ, предпочитая быструю комбинационную игру. Такая тактика принесла финскому клубу успех в первом периоде против динамовцев. На второй минуте встречи шайба после броска Маннинена рикошетом от Андрея Костицына оказалась в сетке ворот белорусской команды. Спустя две минуты форвард минчан Дмитрий Буйницкий за счет индивидуальных действий сумел выкатиться на удобную позицию и кистевым броском сравнять счет — 1:1. «Йокерит» продолжал и после пропущенной шайбы активно действовать в нападении, еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Под занавес периода отставание «зубров» в счете сократил Кристиан Хенкель.

После отдыха главный тренер минчан Горди Дуайер заменил Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. После такой перестановки защитные порядки динамовцев, казалось, будут надежнее. Однако на 29-й минуте удаление заработал Юнас Энрот за задержку игры. Финские хоккеисты уверенно реализовали большинство усилиями Джона Нормана, который забросил вторую шайбу в матче.

В заключительные двадцать минут встречи на «Хартвалл-Арене» хозяева площадки продолжали доминировать и добились победы. У белорусской команды вторую шайбу забросил Кристиан Хенкель, впервые оформив голевой дубль. В концовке матча минчане часто нарушали правила, в итоге Андрей и Сергей Костицыны были удалены до конца встречи, а динамовцы в общей сложности заработали более 50 минут штрафа.