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8 октября, источник: Чемпионат.com

Дуайер: В игре минского «Динамо» были положительные моменты, не было везения

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с финским «Йокеритом» (3:5).

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Источник: РИА "Новости"

«Поздравляю «Йокерит» с двумя набранными очками. Конечно, первый период значительно повлиял на ход матча. Неудачно начали, причем пропустили необязательные ранние голы.

Пожалуй, нам не хватило везения в тех эпизодах. Сопернику дважды помогли рикошеты, и у вратаря не было шансов. Было тяжело отыгрываться, тем более, в гостях у такого мощного соперника. Но проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру.

Однако хозяева вовремя забросили в большинстве. Это был интересный матч с множеством силовой борьбы. Отмечу, что в нашей игре были и позитивные моменты", — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».

Йокерит 5:3
(3:2, 1:0, 1:1)
Динамо Мн
8.10.2018, 18:30 Зрители: 7072 Регулярный чемпионат "Хартвалл Арена"
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Горди Дуайер
Вратари
Янис Калныньш Михаил Карнаухов 20:00 (Ю. Энрот 20:00)
1-й период
01:56 Сакари Маннинен (В. Лев, Т. Мяки)
Дмитрий Буйницкий (А. Павлович, Д. Осипов) 03:56
07:28 Томи Мяки (С. Маннинен, С. Мозес)
17:59 Йон Норман (Б. О`Нилл, В. Лев)
Кристиан Хенкель (Е. Ковыршин, Е. Лисовец) 19:07
2-й период
22:02 Виктор Лев
Юнас Энрот 28:46
30:23 Йон Норман (Б. О`Нилл, А. Грант)
32:16 Йон Норман
3-й период
41:09 Карл Столлери
Андрей Степанов 44:17
44:30 Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл)
Кристиан Хенкель (А. Костицын, И. Дроздов) 49:01
50:05 Сами Леписто
Артем Волков 52:49
Олег Евенко 55:51
56:05 Йессе Йоэнсуу
Сергей Костицын 57:32
Сергей Костицын 57:32
Андрей Костицын 57:32
Олег Евенко 58:47
Андрей Костицын 59:42
Андрей Костицын 59:42
Статистика
10 Штрафное время 54
7 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Автогол
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