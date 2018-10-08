Дуайер: В игре минского «Динамо» были положительные моменты, не было везения

Пожалуй, нам не хватило везения в тех эпизодах. Сопернику дважды помогли рикошеты, и у вратаря не было шансов. Было тяжело отыгрываться, тем более, в гостях у такого мощного соперника. Но проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру.