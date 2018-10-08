Дуайер: В игре минского «Динамо» были положительные моменты, не было везения
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с финским «Йокеритом» (3:5).
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер поделился впечатлениями от проигранного матча с финским «Йокеритом» (3:5).
«Поздравляю «Йокерит» с двумя набранными очками. Конечно, первый период значительно повлиял на ход матча. Неудачно начали, причем пропустили необязательные ранние голы.
Пожалуй, нам не хватило везения в тех эпизодах. Сопернику дважды помогли рикошеты, и у вратаря не было шансов. Было тяжело отыгрываться, тем более, в гостях у такого мощного соперника. Но проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру.
Однако хозяева вовремя забросили в большинстве. Это был интересный матч с множеством силовой борьбы. Отмечу, что в нашей игре были и позитивные моменты", — цитирует тренера официальный сайт минского «Динамо».
|Лаури Марьямяки
|Горди Дуайер
|Янис Калныньш
|Михаил Карнаухов 20:00 (Ю. Энрот 20:00)
|1-й период
|01:56
|Сакари Маннинен (В. Лев, Т. Мяки)
|Дмитрий Буйницкий (А. Павлович, Д. Осипов)
|03:56
|07:28
|Томи Мяки (С. Маннинен, С. Мозес)
|17:59
|Йон Норман (Б. О`Нилл, В. Лев)
|Кристиан Хенкель (Е. Ковыршин, Е. Лисовец)
|19:07
|2-й период
|22:02
|Виктор Лев
|Юнас Энрот
|28:46
|30:23
|Йон Норман (Б. О`Нилл, А. Грант)
|32:16
|Йон Норман
|3-й период
|41:09
|Карл Столлери
|Андрей Степанов
|44:17
|44:30
|Йессе Йоэнсуу (Б. О`Нилл)
|Кристиан Хенкель (А. Костицын, И. Дроздов)
|49:01
|50:05
|Сами Леписто
|Артем Волков
|52:49
|Олег Евенко
|55:51
|56:05
|Йессе Йоэнсуу
|Сергей Костицын
|57:32
|Сергей Костицын
|57:32
|Андрей Костицын
|57:32
|Олег Евенко
|58:47
|Андрей Костицын
|59:42
|Андрей Костицын
|59:42
|10
|Штрафное время
|54
|7
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)