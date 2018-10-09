Жертвы собственной глупости. Кто на самом деле виноват в страшной травме форварда «Трактора»
Обозреватель «СЭ» — о Захарчуке.
Обозреватель «СЭ» — о Захарчуке.
Игорь Еронко
После силового приема защитника «Адмирала» Степана Захарчука нападающий «Трактора» Артем Пеньковский получил открытую
Принято считать, что в Северной Америке нет цензуры. Формально так и есть. Но только формально. Редактор не пропустит
Парни со Sportsnet, с TSN — они очень даже согласны, когда говоришь с ними о том, что если ты пришел в хоккей, если ты собираешься играть в него профессионально — просто обязан принять все риски. Риски большие, но и «подъем» немаленький. Но — говорить об этом впрямую, а уж тем более под запись, им никто никогда не позволит. Сразу съедят.
У нас в этом смысле все куда либеральнее. Да, мы говорим о хоккее, а не о правах человека, но тем не менее.
Я не собираюсь оправдывать Степана Захарчука. Это слишком уж глупо. Но я хотел бы обратить внимание на то, за что он в очередной раз стал рецидивистом, ничего для этого не делая. Он катил «to finish the check», то есть «накрыть во что бы то ни стало», он один из очень немногих, кто в принципе играет без прокатов. И катил правильно. Проблема в том, что наши привыкшие к прокатам хоккеисты любят повернуться головой в борт. Мол, так не воткнутся. Но втыкаются, как оказалось. И даже не оказалось — миллион примеров, когда
За океаном учат: либо вы принимаете хит, либо от него уходите. Старая добрая истина про absorb или way out. Но точно не подставляться. Хотя и там теперь чего только ни встречается. При этом — является ли позиция уязвимой, и почему игрок ее в такую превратил — они целое расследование проводят. И нередко оправдывают по одной лишь причине того, что
Артема Пеньковского жутко жаль. Но ты же не в футбол пришел играть. И не дурак, чтобы думать, что когда хитующий в метре от тебя при скорости в около 25 км/ч, не имея крутого катания, возьмет и отъедет.
В КХЛ в принципе большая проблема с такими эпизодами. Это отчасти от тренеров идет, к сожалению. Но вы же, хоккеисты, должны понимать, что если вы себя поставите в уязвимое положение, если повернетесь головой в борт прямо перед самым столкновением, то будете страдать. Да, ценой большинства для вашей команды, но будете. И что тут важнее именно для вас?
Отсутствие умений быть в борьбе рыбами не об лед, а в самой что ни на есть воде — это в принципе проблема российского хоккея. И не просто так Вячеслав Фетисов говорит, что раньше думал как бы здесь внутренне вырастить звезд, а теперь понимает, что сборной только на пользу идет отток лучших. Там тоже могут так воткнуть. Но тренер скажет, что ты сам дурак, раз сменил вектор, раз уперся лицом в борт и подставился. Хотя мог попробовать уйти или принять этот хит.
Степан повел себя так, как вел всегда. Но не собирался никого ломать. Въехать — и все. Ответственность он нести должен. Но гораздо важнее то, чтобы данный эпизод научил людей не подставляться спиной, не утыкаться лицом в борт, если есть вероятность, что тебя в него воткнут. Вы же не идиоты, чтобы жертвовать своим здоровьем. Или тут должен быть знак вопроса?
|Сергей Светлов
|Герман Титов
|Никита Серебряков 49:20 (А. Красоткин 49:20)
|Василий Демченко
|1-й период
|Игорь Полыгалов (В. Кравцов)
|00:55
|09:43
|09:49
|Александр Угольников
|Йонас Энлунд
|11:01
|Райан Стоа
|17:32
|19:16
|Александр Черников (А. Угольников, С. Захарчук)
|2-й период
|Пол Щехура (Й. Энлунд)
|27:51
|31:48
|Константин Глазачев (С. Коньков)
|Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов)
|34:20
|Йонас Энлунд
|36:17
|37:16
|3-й период
|Артем Пеньковский (С. Кокуев)
|47:52
|Пол Щехура (А. Бородкин, Й. Энлунд)
|49:20
|52:00
|Василий Стрельцов
|52:00
|Василий Стрельцов
|53:37
|Константин Глазачев
|Пол Щехура (А. Бергстрем, Й. Энлунд)
|54:28
|55:40
|56:47
|Степан Захарчук
|56:47
|Степан Захарчук
|Игорь Полыгалов
|56:47
|56
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)