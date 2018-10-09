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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жертвы собственной глупости. Кто на самом деле виноват в страшной травме форварда «Трактора»

Обозреватель «СЭ» — о Захарчуке.

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Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Еронко

После силового приема защитника «Адмирала» Степана Захарчука нападающий «Трактора» Артем Пеньковский получил открытую черепно-мозговую травму и может пропустить больше года. Корреспондент «СЭ» не согласен с теми, кто возлагает вину за случившееся на одного Захарчука, дисквалифицированного КХЛ на 15 матчей.

Принято считать, что в Северной Америке нет цензуры. Формально так и есть. Но только формально. Редактор не пропустит что-то, за что его потом съедят. А есть кого-то даже ночью — обычное дело для тех долгот.

Парни со Sportsnet, с TSN — они очень даже согласны, когда говоришь с ними о том, что если ты пришел в хоккей, если ты собираешься играть в него профессионально — просто обязан принять все риски. Риски большие, но и «подъем» немаленький. Но — говорить об этом впрямую, а уж тем более под запись, им никто никогда не позволит. Сразу съедят.

У нас в этом смысле все куда либеральнее. Да, мы говорим о хоккее, а не о правах человека, но тем не менее.

Я не собираюсь оправдывать Степана Захарчука. Это слишком уж глупо. Но я хотел бы обратить внимание на то, за что он в очередной раз стал рецидивистом, ничего для этого не делая. Он катил «to finish the check», то есть «накрыть во что бы то ни стало», он один из очень немногих, кто в принципе играет без прокатов. И катил правильно. Проблема в том, что наши привыкшие к прокатам хоккеисты любят повернуться головой в борт. Мол, так не воткнутся. Но втыкаются, как оказалось. И даже не оказалось — миллион примеров, когда кто-то головой в борт утыкается и в него еще и втыкаются. Вот вы зачем это делаете? Вопрос к хоккеистам.

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За океаном учат: либо вы принимаете хит, либо от него уходите. Старая добрая истина про absorb или way out. Но точно не подставляться. Хотя и там теперь чего только ни встречается. При этом — является ли позиция уязвимой, и почему игрок ее в такую превратил — они целое расследование проводят. И нередко оправдывают по одной лишь причине того, что кто-то, попавшийся на хит, сам оказался дураком. А тут еще — ровно головой в борт. И чего тогда ждать?

Артема Пеньковского жутко жаль. Но ты же не в футбол пришел играть. И не дурак, чтобы думать, что когда хитующий в метре от тебя при скорости в около 25 км/ч​, не имея крутого катания, возьмет и отъедет.

В КХЛ в принципе большая проблема с такими эпизодами. Это отчасти от тренеров идет, к сожалению. Но вы же, хоккеисты, должны понимать, что если вы себя поставите в уязвимое положение, если повернетесь головой в борт прямо перед самым столкновением, то будете страдать. Да, ценой большинства для вашей команды, но будете. И что тут важнее именно для вас?

Отсутствие умений быть в борьбе рыбами не об лед, а в самой что ни на есть воде — это в принципе проблема российского хоккея. И не просто так Вячеслав Фетисов говорит, что раньше думал как бы здесь внутренне вырастить звезд, а теперь понимает, что сборной только на пользу идет отток лучших. Там тоже могут так воткнуть. Но тренер скажет, что ты сам дурак, раз сменил вектор, раз уперся лицом в борт и подставился. Хотя мог попробовать уйти или принять этот хит.

Степан повел себя так, как вел всегда. Но не собирался никого ломать. Въехать — и все. Ответственность он нести должен. Но гораздо важнее то, чтобы данный эпизод научил людей не подставляться спиной, не утыкаться лицом в борт, если есть вероятность, что тебя в него воткнут. Вы же не идиоты, чтобы жертвовать своим здоровьем. Или тут должен быть знак вопроса?

Адмирал 2:7
(1:1, 1:3, 0:3)
Трактор
7.10.2018, 10:00 Зрители: 3584 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Герман Титов
Вратари
Никита Серебряков 49:20 (А. Красоткин 49:20) Василий Демченко
1-й период
Игорь Полыгалов (В. Кравцов) 00:55
09:43
09:49 Александр Угольников
Йонас Энлунд 11:01
Райан Стоа 17:32
19:16 Александр Черников (А. Угольников, С. Захарчук)
2-й период
Пол Щехура (Й. Энлунд) 27:51
31:48 Константин Глазачев (С. Коньков)
Виталий Кравцов (А. Глинкин, И. Полыгалов) 34:20
Йонас Энлунд 36:17
37:16
3-й период
Артем Пеньковский (С. Кокуев) 47:52
Пол Щехура (А. Бородкин, Й. Энлунд) 49:20
52:00 Василий Стрельцов
52:00 Василий Стрельцов
53:37 Константин Глазачев
Пол Щехура (А. Бергстрем, Й. Энлунд) 54:28
55:40
56:47 Степан Захарчук
56:47 Степан Захарчук
Игорь Полыгалов 56:47
Статистика
56 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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