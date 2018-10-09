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12:02 (мск), источник: Sport24

Экологи против ЧМ в России. Строительство арены в Новосибирске навредит животным из Красной книги

Орлан-белохвост и речная выдра под угрозой.

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Источник: Sport24

О том, что молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в России стало известно в феврале этого года. Тогда об этом рассказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель:

«Да, мы составили список стран-хозяек молодежных чемпионатов мира до 2032 года. В России турнир пройдет в 2023 году в Новосибирске, а также в 2031 году. Предложения будут одобрены на конгрессе IIHF этой весной». (ТАСС).

В мае на конгрессе ИИХФ престижный турнир доверили сибирскому городу официально.

В 10-летнем контракте ИИХФ и канадской федерации прописано, в каких странах пройдут все молодежные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира.
Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России
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К молодежному ЧМ в Новосибирске построят новую десятитысячную арену. Стоимость масштабного проекта — 10 миллиардов рублей. В июле были опубликованы эскизы дворца.

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Арену собирались возвести на берегу Оки, а перед началом строительства власти региона объявили конкурс на вырубку деревьев в этом районе. Согласно документам на сайте госзакупок, планировалось вырубить больше тысячи деревьев, а также выкорчевать пни.

Эта ситуация возмутила новосибирских экологов.

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«Сейчас эта обширная природная территория, в качестве последнего участка естественной речной поймы в центре города, играет важное экологическое и рекреационное значение для всех горожан, — считает эколог Наталья Прийдак. — Там уже существуют такие спортивные объекты, как горнолыжные трассы и стрелковый комплекс, которыми пользуются и рядом живущие горожане, и приезжие из других районов. Не говоря уже о том, что сочетание лесной и водной экосистемы в центре мегаполиса играет огромную роль в очищении городского воздуха, а зеленые зоны у нас распределены по городу крайне неравномерно.

У нас есть два экспертных заключения от специалистов-биологов, свидетельствующих, что в этом месте находится естественный лес с наличием краснокнижных животных, таких как орлан-белохвост и речная выдра. Эти заключения ранее предоставлены прокуратуре и мэрии. Там, однако, всеми профессиональными доводами грубо пренебрегают в интересах застройки, ссылаясь на нужность чемпионата-2023. («Тайга-ИНФО»).

Жители Новосибирска уже создали петицию на имя губернатора Андрея Травникова с просьбой остановить вырубку леса. На данный момент ее подписали 270 человек.

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