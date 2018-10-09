Экологи против ЧМ в России. Строительство арены в Новосибирске навредит животным из Красной книги

О том, что молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 пройдет в России стало известно в феврале этого года. Тогда об этом рассказал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель:
«Да, мы составили список
В мае на конгрессе ИИХФ престижный турнир доверили сибирскому городу официально.
В 10-летнем контракте ИИХФ и канадской федерации прописано, в каких странах пройдут все молодежные чемпионаты мира. И там указано, что в 2023 году турнир пройдет в Новосибирске. Таким образом, IIHF утвердила проведение турнира.
К молодежному ЧМ в Новосибирске построят новую десятитысячную арену. Стоимость масштабного проекта — 10 миллиардов рублей. В июле были опубликованы эскизы дворца.
Арену собирались возвести на берегу Оки, а перед началом строительства власти региона объявили конкурс на вырубку деревьев в этом районе. Согласно документам на сайте госзакупок, планировалось вырубить больше тысячи деревьев, а также выкорчевать пни.
Эта ситуация возмутила новосибирских экологов.
«Сейчас эта обширная природная территория, в качестве последнего участка естественной речной поймы в центре города, играет важное экологическое и рекреационное значение для всех горожан, — считает эколог Наталья Прийдак. — Там уже существуют такие спортивные объекты, как горнолыжные трассы и стрелковый комплекс, которыми пользуются и рядом живущие горожане, и приезжие из других районов. Не говоря уже о том, что сочетание лесной и водной экосистемы в центре мегаполиса играет огромную роль в очищении городского воздуха, а зеленые зоны у нас распределены по городу крайне неравномерно.
У нас есть два экспертных заключения от
Жители Новосибирска уже создали петицию на имя губернатора Андрея Травникова с просьбой остановить вырубку леса. На данный момент ее подписали 270 человек.