IIHF и КХЛ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере допинг-контроля
ТАСС, 9 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере допинг- контроля. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере допинг- контроля. Об этом сообщает
По словам руководителя медицинской службы КХЛ Асхаба Гаджиева, лига, как и в прошлые сезоны, будет проводить тестирование игроков на допинг, используя агентства и лаборатории, аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством. Но теперь контроль будет осуществлять непосредственно IIHF, которая уже назначила ответственного за это сотрудника.
«Работа напрямую даст нам,
Гаджиев также сообщил, что количество
«Мы всегда говорили о том, что придерживаемся принципа нулевой терпимости к применению допинга, это записано и в утвержденной семилетней стратегии лиги, — продолжил Гаджиев. — Готова к запуску образовательная антидопинговая программа КХЛ, в ней будет кратко и доступно изложено все, что касается
«Кроме того, Российское антидопинговое агентство разработало специальные антидопинговые