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16:20 (мск), источник: ТАСС

IIHF и КХЛ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере допинг-контроля

ТАСС, 9 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Международная федерация хоккея (IIHF) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере допинг- контроля. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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По словам руководителя медицинской службы КХЛ Асхаба Гаджиева, лига, как и в прошлые сезоны, будет проводить тестирование игроков на допинг, используя агентства и лаборатории, аккредитованные Всемирным антидопинговым агентством. Но теперь контроль будет осуществлять непосредственно IIHF, которая уже назначила ответственного за это сотрудника.

«Работа напрямую даст нам, во-первых, значительное снижение расходов на взятие и анализ проб, — приводит пресс- служба КХЛ слова Гаджиева. — Плюс — взаимодействие будет более оперативным. Меморандум, подписанный на днях, как раз и регулирует все вопросы антидопингового сотрудничества КХЛ и IIHF».

Гаджиев также сообщил, что количество допинг-проб на матчах КХЛ в текущем сезоне будет увеличено. «Да, это включено в наш комплексный план. Увеличение будет, прежде всего, на играх регулярного чемпионата. Что касается плей- офф — там все зависит от количества матчей, которые проведут команды».

«Мы всегда говорили о том, что придерживаемся принципа нулевой терпимости к применению допинга, это записано и в утвержденной семилетней стратегии лиги, — продолжил Гаджиев. — Готова к запуску образовательная антидопинговая программа КХЛ, в ней будет кратко и доступно изложено все, что касается допинг-контроля. Это общедоступный документ, полезный всем: врачам, менеджменту команд, хоккеистам всех возрастов и их родителям. Программа удобна для использования, отдельный раздел в ней составлен в виде ответов на самые популярные вопросы — как проходит процедура допинг-контроля, что делать при обнаружении положительного результата и другие».

«Кроме того, Российское антидопинговое агентство разработало специальные антидопинговые онлайн-тесты, которые будут обязаны пройти все врачи до начала следующего сезона. В противном случае они не будут допущены до работы», — подытожил Гаджиев.

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