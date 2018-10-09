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16:09 (мск), источник: dostup1.ru

«Трактор» проиграл «Амуру» со счетом 1:3

Счет во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счет записал нападающий «черно-белых» Марсель Шолохов.

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Во вторник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде встретился с хабаровским «Амуром» — матч закончился со счетом 1:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Счет в матче открыл нападающий «черно-белых» Марсель Шолохов (02:21). Авторами голов за «Амур» стали: Глеб Корягин (08:17), Виталий Атюшов (30:10), Данил Файзуллин (57:23).

Следующий матч «Трактор» проведет 11 октября в Уфе против «Салавата Юлаева».

Амур 3:1
(1:1, 1:0, 1:0)
Трактор
9.10.2018, 12:30 Зрители: 5901 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Герман Титов
Вратари
Евгений Аликин Александр Судницин 59:27
1-й период
Марсель Шолохов 02:21
08:17 Глеб Корягин (А. Горшков, Вл. Ушенин)
Райан Стоа 16:31
2-й период
28:00 Виталий Атюшов
30:10 Виталий Атюшов (П. Дедунов, Ян Коларж)
Евгений Рясенский 37:09
3-й период
57:23 Данил Файзуллин (В. Пьянов)
59:27 Максим Кондратьев
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Главный судья Евгений Кочетов (Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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 «Трактор» проиграл «Амуру» со счетом 1:3
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