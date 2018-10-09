«Трактор» проиграл «Амуру» со счетом 1:3
Счет во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счет записал нападающий «черно-белых» Марсель Шолохов.
Счет во встрече был открыт уже на третьей минуте, заброшенную шайбу на свой счет записал нападающий «черно-белых» Марсель Шолохов.
Во вторник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде встретился с хабаровским «Амуром» — матч закончился со счетом 1:3, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Счет в матче открыл нападающий «черно-белых» Марсель Шолохов (02:21). Авторами голов за «Амур» стали: Глеб Корягин (08:17), Виталий Атюшов (30:10), Данил Файзуллин (57:23).
Следующий матч «Трактор» проведет 11 октября в Уфе против «Салавата Юлаева».
|Николай Борщевский
|Герман Титов
|Евгений Аликин
|Александр Судницин 59:27
|1-й период
|Марсель Шолохов
|02:21
|08:17
|Глеб Корягин (А. Горшков, Вл. Ушенин)
|Райан Стоа
|16:31
|2-й период
|28:00
|Виталий Атюшов
|30:10
|Виталий Атюшов (П. Дедунов, Ян Коларж)
|Евгений Рясенский
|37:09
|3-й период
|57:23
|Данил Файзуллин (В. Пьянов)
|59:27
|Максим Кондратьев
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
|Главный судья
|Евгений Кочетов (Россия)