«Куньлунь» обыграл на выезде «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» обыграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» обыграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. У победителей отличились Грег Сквайрз (8-я минута),
«Адмирал» потерпел пятое поражение подряд.
В следующем матче сезона «Адмирал» сыграет 12 октября на выезде с московским ЦСКА, а «Куньлунь» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».
|Сергей Светлов
|Юсси Тапола
|Антон Красоткин
|Александр Лазушин
|1-й период
|Брэндон Йип
|01:36
|Грег Сквайрз (П. Лунд, В. Лаюнен)
|07:27
|10:44
|Александр Черников
|Виктор Бартли
|10:44
|12:19
|Войтех Полак
|Джастин Фонтэйн
|13:10
|14:12
|Денис Вихарев
|2-й период
|Юйэнь Зак
|29:36
|Марк-Андре Граньяни (Г. Сквайрз, Д. Николлс)
|34:02
|36:15
|Константин Глазачев (А. Мерескин, К. Дьяков)
|Тэйлор Бек
|36:48
|3-й период
|42:30
|Сергей Коньков (А. Черников)
|Тэйлор Бек
|44:50
|45:17
|Александр Стрельцов
|Виктор Бартли
|45:17
|Виктор Бартли
|49:32
|Юхан Сундстрем
|52:55
|58:03
|Войтех Полак
|Брэндон Йип (М. Сан-Пьер, Т. Бек)
|58:38
|10
|Штрафное время
|18
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Александр Захаренков (Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)