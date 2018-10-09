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16:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Куньлунь» обыграл на выезде «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Китайский «Куньлунь» обыграл на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. У победителей отличились Грег Сквайрз (8-я минута), Марк-Андре Граньяни (35) и Брэндон Ип (59). У хозяев шайбы забросили Константин Глазачев (37) и Сергей Коньков (43).

«Адмирал» потерпел пятое поражение подряд.

В следующем матче сезона «Адмирал» сыграет 12 октября на выезде с московским ЦСКА, а «Куньлунь» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».

Адмирал 2:3
(0:1, 1:1, 1:1)
Куньлунь
9.10.2018, 12:30 Зрители: 2270 Регулярный чемпионат КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей Светлов Юсси Тапола
Вратари
Антон Красоткин Александр Лазушин
1-й период
Брэндон Йип 01:36
Грег Сквайрз (П. Лунд, В. Лаюнен) 07:27
10:44 Александр Черников
Виктор Бартли 10:44
12:19 Войтех Полак
Джастин Фонтэйн 13:10
14:12 Денис Вихарев
2-й период
Юйэнь Зак 29:36
Марк-Андре Граньяни (Г. Сквайрз, Д. Николлс) 34:02
36:15 Константин Глазачев (А. Мерескин, К. Дьяков)
Тэйлор Бек 36:48
3-й период
42:30 Сергей Коньков (А. Черников)
Тэйлор Бек 44:50
45:17 Александр Стрельцов
Виктор Бартли 45:17
Виктор Бартли 49:32
Юхан Сундстрем 52:55
58:03 Войтех Полак
Брэндон Йип (М. Сан-Пьер, Т. Бек) 58:38
Статистика
10 Штрафное время 18
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Захаренков (Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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