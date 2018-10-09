«Куньлунь» обыграл на выезде «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник во Владивостоке, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. У победителей отличились Грег Сквайрз (8-я минута), Марк-Андре Граньяни (35) и Брэндон Ип (59). У хозяев шайбы забросили Константин Глазачев (37) и Сергей Коньков (43).

В следующем матче сезона «Адмирал» сыграет 12 октября на выезде с московским ЦСКА, а «Куньлунь» в тот же день встретится в гостях с рижским «Динамо».