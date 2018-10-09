«Барыс» снова обыграл рижское «Динамо» и одержал восьмую победу в КХЛ

Игра проходила сегодня, 9 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Равенство в счете в этом матче держалось всего 119 секунд. На второй минуте «Барыс» вышел вперед после шайбы казахстанского нападающего Никиты Михайлиса.

Значительно больше времени понадобилось хозяевам, чтобы увеличить преимущество. Автором второй шайбы «Барыса» на 40-й минуте стал канадский защитник Даррен Диц.

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. У «Барыса» на 53-й минуте забил опытный казахстанский нападающий Роман Старченко, а у «Динамо» на 57-й отличился шведский форвард Линнус Видель.

Отметим, что «Барыс» и «Динамо» встречались во второй раз в текущем сезоне — 29 сентября в столице Латвии со счетом 7:3 победил казахстанский клуб, который впервые в своей истории забросил пять шайб в первом периоде матча КХЛ.