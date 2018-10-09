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19:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» снова обыграл рижское «Динамо» и одержал восьмую победу в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» победили рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 9 октября, в Астане и завершилась со счетом 3:1.

Равенство в счете в этом матче держалось всего 119 секунд. На второй минуте «Барыс» вышел вперед после шайбы казахстанского нападающего Никиты Михайлиса.

Значительно больше времени понадобилось хозяевам, чтобы увеличить преимущество. Автором второй шайбы «Барыса» на 40-й минуте стал канадский защитник Даррен Диц.

В третьем периоде команды обменялись взятиями ворот. У «Барыса» на 53-й минуте забил опытный казахстанский нападающий Роман Старченко, а у «Динамо» на 57-й отличился шведский форвард Линнус Видель.

Отметим, что «Барыс» и «Динамо» встречались во второй раз в текущем сезоне — 29 сентября в столице Латвии со счетом 7:3 победил казахстанский клуб, который впервые в своей истории забросил пять шайб в первом периоде матча КХЛ.

Для «Барыса» эта победа стала восьмой в КХЛ, причем из шести последних игр астанинцы выиграли в пяти. В свою очередь «Динамо» потерпело девятое поражение в сезоне и пятое — подряд.

Барыс 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Динамо Р
9.10.2018, 16:30 Зрители: 4514 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Гиртс Анкипанс
Вратари
Хенрик Карлссон Кристерс Гудлевскис 57:06 (К. Гудлевскис 57:16-57:32)
1-й период
01:59 Никита Михайлис (К. Климонтов, К. Валк)
06:26 Антон Сагадеев
Матиас Мюттюнен 07:26
07:57 Джесси Блэкер
11:16 Павел Акользин
Сергей Гимаев 11:16
2-й период
23:09 Брэндон Боченски
24:25 Мэтт Фраттин
39:19 Даррен Дитц (А. Маклюков)
3-й период
Кристапс Сотниекс 40:00
52:07 Роман Старченко (К. Даллмэн, Д. Блэкер)
Линус Виделль 56:45
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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