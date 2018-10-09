Тренер «Барыса» рассказал об очень талантливом казахстанском хоккеисте с большим будущим
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матча с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матча с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба, который во второй раз за текущий сезон победил команду из Латвии.
— Хотел бы поблагодарить команду. Сегодня получилась такая командная победа. Мы много работали в обороне, непростая игра была. Соперник создавал много давления.
Еще раз хочу поблагодарить команду за эту победу. И, конечно, спасибо болельщикам за хорошую поддержку, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».
— Андрей Владимирович, нет желания выпустить на большинство третье звено?
— Есть, но у нас сегодня не так много было большинства. В голове есть такая мысль, если
— Вопрос от болельщиков. Все видят в заявке команды Самата Данияра и все ждут, когда же он выйдет?
— Он — очень талантливый парень с большим будущим. Но на сегодняшний день тот накал игр пока не позволяет его выпускать. Мы работаем, и, я думаю, у него появится возможность в поездке.
Итоги матча также подвел главный тренер «Динамо» Гиртс Анкипанс, чья команда потерпела пятое подряд поражение в КХЛ.
«Команду противника с победой, с хорошей игрой. Тяжелый момент для нашей команды, надо выбираться всем вместе. В принципе, я доволен тем, что мы играли немного лучше как раз в деталях. Да, мы можем играть намного лучше, главное обрести уверенность, а уверенность можно приобрести только через работу и через эти детали», — сказал Анкипанс.
Отметим, что прошедшая победа стала для «Барыса» восьмой в КХЛ, причем из шести последних игр астанинцы выиграли в пяти.
Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых матчей. В первом из них астанинский клуб 17 октября встретится с омским «Авангардом», который
|Андрей Скабелка
|Гиртс Анкипанс
|Хенрик Карлссон
|Кристерс Гудлевскис 57:06 (К. Гудлевскис 57:16-57:32)
|1-й период
|01:59
|Никита Михайлис (К. Климонтов, К. Валк)
|06:26
|Антон Сагадеев
|Матиас Мюттюнен
|07:26
|07:57
|Джесси Блэкер
|11:16
|Павел Акользин
|Сергей Гимаев
|11:16
|2-й период
|23:09
|Брэндон Боченски
|24:25
|Мэтт Фраттин
|39:19
|Даррен Дитц (А. Маклюков)
|3-й период
|Кристапс Сотниекс
|40:00
|52:07
|Роман Старченко (К. Даллмэн, Д. Блэкер)
|Линус Виделль
|56:45
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)