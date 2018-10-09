Тренер «Барыса» рассказал об очень талантливом казахстанском хоккеисте с большим будущим

Игра в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба, который во второй раз за текущий сезон победил команду из Латвии.

— Хотел бы поблагодарить команду. Сегодня получилась такая командная победа. Мы много работали в обороне, непростая игра была. Соперник создавал много давления. Где-то мы справлялись, несколько раз выручил Хенрик Карлссон, особенно, когда играли в меньшинстве. Было много моментов непростых.

Еще раз хочу поблагодарить команду за эту победу. И, конечно, спасибо болельщикам за хорошую поддержку, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, нет желания выпустить на большинство третье звено?

— Есть, но у нас сегодня не так много было большинства. В голове есть такая мысль, если когда-то будет много большинства, а пока так.

— Вопрос от болельщиков. Все видят в заявке команды Самата Данияра и все ждут, когда же он выйдет?

— Он — очень талантливый парень с большим будущим. Но на сегодняшний день тот накал игр пока не позволяет его выпускать. Мы работаем, и, я думаю, у него появится возможность в поездке.

Итоги матча также подвел главный тренер «Динамо» Гиртс Анкипанс, чья команда потерпела пятое подряд поражение в КХЛ.

«Команду противника с победой, с хорошей игрой. Тяжелый момент для нашей команды, надо выбираться всем вместе. В принципе, я доволен тем, что мы играли немного лучше как раз в деталях. Да, мы можем играть намного лучше, главное обрести уверенность, а уверенность можно приобрести только через работу и через эти детали», — сказал Анкипанс.

Отметим, что прошедшая победа стала для «Барыса» восьмой в КХЛ, причем из шести последних игр астанинцы выиграли в пяти.