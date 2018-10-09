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20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» рассказал об очень талантливом казахстанском хоккеисте с большим будущим

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матча с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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Игра в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанского клуба, который во второй раз за текущий сезон победил команду из Латвии.

— Хотел бы поблагодарить команду. Сегодня получилась такая командная победа. Мы много работали в обороне, непростая игра была. Соперник создавал много давления. Где-то мы справлялись, несколько раз выручил Хенрик Карлссон, особенно, когда играли в меньшинстве. Было много моментов непростых.

Еще раз хочу поблагодарить команду за эту победу. И, конечно, спасибо болельщикам за хорошую поддержку, — сказал Скабелка, которого цитирует официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, нет желания выпустить на большинство третье звено?

— Есть, но у нас сегодня не так много было большинства. В голове есть такая мысль, если когда-то будет много большинства, а пока так.

— Вопрос от болельщиков. Все видят в заявке команды Самата Данияра и все ждут, когда же он выйдет?

— Он — очень талантливый парень с большим будущим. Но на сегодняшний день тот накал игр пока не позволяет его выпускать. Мы работаем, и, я думаю, у него появится возможность в поездке.

Итоги матча также подвел главный тренер «Динамо» Гиртс Анкипанс, чья команда потерпела пятое подряд поражение в КХЛ.

«Команду противника с победой, с хорошей игрой. Тяжелый момент для нашей команды, надо выбираться всем вместе. В принципе, я доволен тем, что мы играли немного лучше как раз в деталях. Да, мы можем играть намного лучше, главное обрести уверенность, а уверенность можно приобрести только через работу и через эти детали», — сказал Анкипанс.

Отметим, что прошедшая победа стала для «Барыса» восьмой в КХЛ, причем из шести последних игр астанинцы выиграли в пяти.

Теперь «Барыс» ждет серия из трех гостевых матчей. В первом из них астанинский клуб 17 октября встретится с омским «Авангардом», который из-за проблем своей арены домашние встречи играет в подмосковной Балашихе.

Барыс 3:1
(1:0, 1:0, 1:1)
Динамо Р
9.10.2018, 16:30 Зрители: 4514 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Гиртс Анкипанс
Вратари
Хенрик Карлссон Кристерс Гудлевскис 57:06 (К. Гудлевскис 57:16-57:32)
1-й период
01:59 Никита Михайлис (К. Климонтов, К. Валк)
06:26 Антон Сагадеев
Матиас Мюттюнен 07:26
07:57 Джесси Блэкер
11:16 Павел Акользин
Сергей Гимаев 11:16
2-й период
23:09 Брэндон Боченски
24:25 Мэтт Фраттин
39:19 Даррен Дитц (А. Маклюков)
3-й период
Кристапс Сотниекс 40:00
52:07 Роман Старченко (К. Даллмэн, Д. Блэкер)
Линус Виделль 56:45
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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Тренер "Барыса" нашел очень талантливого казахстанского хоккеиста с большим будущим
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