«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Павел Падакин (21-я минута), Дамир Шарипзянов (35), Ильдар Шиксатдаров (45) и Павел Куликов (52). У красно-белых отличился Илья Талалуев (12).

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 15 матчах команда набрала 17 очков. «Спартак» с 15 очками в активе идет на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Нефтехимик» примет финский «Йокерит». «Спартак» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». Обе встречи пройдут 13 октября.

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