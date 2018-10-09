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9 октября, источник: ТАСС

«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 9 октября. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 обыграл московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Павел Падакин (21-я минута), Дамир Шарипзянов (35), Ильдар Шиксатдаров (45) и Павел Куликов (52). У красно-белых отличился Илья Талалуев (12).

«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 15 матчах команда набрала 17 очков. «Спартак» с 15 очками в активе идет на шестом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Нефтехимик» примет финский «Йокерит». «Спартак» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». Обе встречи пройдут 13 октября.

Результаты других матчей дня:

  • «Адмирал» — «Куньлунь» — 2:3;.
  • «Амур» — «Трактор» — 3:1;.
  • «Сибирь» — «Слован» — 1:2 ОТ;.
  • «Барыс» — «Динамо» (Рига) — 3:1;.
  • «Салават Юлаев» — «Авангард» — 3:1.
Нефтехимик 4:1
(0:1, 2:0, 2:0)
Спартак
9.10.2018, 19:30 Зрители: 2940 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим-Арена"
Главные тренеры
Андрей Назаров Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Ежов Никита Беспалов
1-й период
Владислав Провольнев 02:22
08:24 Николай Тимашов
Илья Талалуев (А. Воронин) 11:47
2-й период
20:49 Павел Падакин (А. Сергеев)
22:11 Ильдар Шиксатдаров
Артем Воронин 24:44
26:49 Павел Куликов
Александр Осипов 26:49
34:34 Дамир Шарипзянов (П. Порядин, Б. Якимов)
3-й период
44:15 Ильдар Шиксатдаров (Б. Якимов)
44:53
Всеволод Сорокин 49:44
51:04 Павел Куликов (Д. Шарипзянов)
Статистика
6 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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