«Нефтехимик» обыграл «Спартак» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 9 октября. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 обыграл московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 9 октября. Нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 обыграл московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Павел Падакин (21-я минута), Дамир Шарипзянов (35), Ильдар Шиксатдаров (45) и Павел Куликов (52). У
«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 15 матчах команда набрала 17 очков. «Спартак» с 15 очками в активе идет на шестом месте в Западной конференции.
В следующем матче «Нефтехимик» примет финский «Йокерит». «Спартак» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». Обе встречи пройдут 13 октября.
Результаты других матчей дня:
|Нефтехимик
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4:1
(0:1, 2:0, 2:0)
|Спартак
|Андрей Назаров
|Вадим Епанчинцев
|Илья Ежов
|Никита Беспалов
|1-й период
|Владислав Провольнев
|02:22
|08:24
|Николай Тимашов
|Илья Талалуев (А. Воронин)
|11:47
|2-й период
|20:49
|Павел Падакин (А. Сергеев)
|22:11
|Ильдар Шиксатдаров
|Артем Воронин
|24:44
|26:49
|Павел Куликов
|Александр Осипов
|26:49
|34:34
|Дамир Шарипзянов (П. Порядин, Б. Якимов)
|3-й период
|44:15
|Ильдар Шиксатдаров (Б. Якимов)
|44:53
|Всеволод Сорокин
|49:44
|51:04
|Павел Куликов (Д. Шарипзянов)
|6
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)