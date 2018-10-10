Интриги дня КХЛ: СКА — машина, «Локомотиву» поможет чудо

Источник: РИА "Новости"

«Металлург» — «Автомобилист»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 10.10.2018, 17:00 Металлург Мг - Автомобилист -

Интрига: любой матч лидера чемпионата вызывает особый интерес. «Металлург» подходит к уральскому дерби с 6-матчевой победной серией. С одной стороны, из команд, располагающихся в верхней части турнирной таблицы, был обыгран лишь ярославский «Локомотив». Но с другой, уверенности у хозяев от этого меньше не стало. С каждой игрой всё лучше выглядят легионеры, а Павел Варфоломеев в Китае не только забросил свои первые шайбы за новый клуб, но и принёс «Магнитке» важные очки. Несмотря на результативность в атаке, оборона коллектива Йозефа Яндача вызывает определённые вопросы. Всё-таки по три пробоины от «Амура» и «Адмирала» многовато для одного из фаворитов турнира. Вернётся ли олимпийский чемпион Василий Кошечкин в состав после трёх матчей в запасе?

Хоккеисты Андрея Мартемьянова, как и их оппоненты, тоже вернулись с дальневосточного выезда. Однако успешное выступление омрачили травмы двух важных игроков. И если отсутствие Евгения Чесалина глубина «скамейки» ещё позволяет нивелировать, то Анатолия Голышева заменить сложнее. Без него рассыпалась вторая тройка атаки, да и большинство, мягко говоря, не улучшилось. Зато перспективный Максим Рассейкин имеет шанс показать себя. Проведут ли екатеринбургские легионеры очередной гениальный матч?

Прогноз: последний раз команды встречались в первом раунде плей-офф прошлого сезона. И тогда магнитогорский опыт взял верх. На сегодняшний день гости по игре выглядят сильнее. Тем не менее травмы важных игроков и тяжёлая 15-матчевая серия побед дадут о себе знать. Хозяева в равной игре окажутся чуть более удачливыми и не позволят «Автомобилисту» приблизиться к рекорду СКА.

«Йокерит» — «Витязь»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 10.10.2018, 18:30 Йокерит - Витязь -

Интрига: в столице Финляндии самый результативный клуб Запада сыграет с одной из наименее предсказуемых команд лиги. Подопечные Валерия Белова могут в прекрасном стиле связать грозный «Салават Юлаев», но совершенно безответственно сыграть дома с «Авангардом». В последних матчах у «шутов» выявились проблемы в обороне, но результативная атака в противостояниях с минчанами и «Слованом» компенсировала этот недостаток. Пока на счету Стива Мозеса всего один результативный бросок в 14 матчах. Прорвёт ли американского снайпера?

В стане подмосковной дружины после последних двух победных матчей должно было спасть напряжение, вызванное нестабильными действиями на старте. И дело не столько в победах, сколько в том, что переиграны главные конкуренты за место в плей-офф — «Сочи» и «Спартак». В нужный момент наилучшим образом проявили себя хоккеисты, приглашённые на роль лидеров: Миро Аалтонен, Йони Ортио и Александр Сёмин. Помогут ли они своему коллективу продлить серию побед?

Прогноз: команды уже встречались меньше месяца назад в Подольске. И тогда уверенную победу одержали игроки Лаури Марьямяки. Хозяева выглядит слаженнее и мастеровитее во всех линиях, поэтому и повторят сентябрьский успех с разницей в две-три шайбы.

ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 10.10.2018, 19:30 ЦСКА - ХК Динамо -

Интрига: вторая часть московского дерби обещает быть намного интереснее первой, где всё закончилось ещё в стартовом периоде. Оба коллектива подходят к матчу в отличном расположении духа. Московские «армейцы» в Балашихе показали, что могут играть красиво, весело, а не только усыплять публику. А бело-голубые впервые в сезоне одержали две победы подряд. Команда выходит из кризиса, начинает набирать обороты. В нападении динамовцам добавит мускулов Игорь Макаров, успешно прошедший просмотр. Тем не менее гости по-прежнему испытывают проблемы с заброшенными шайбами в равных составах. Стоит соперникам сыграть дисциплинированно, как у команды начинаются сложности. А подопечные Игоря Никитина наряду с питерскими одноклубниками — самый мало пропускающий клуб КХЛ, поэтому Владимиру Крикунову надо будет что-то предпринять.

Прогноз: игра получится жёсткой, с обилием стыков. Однако хозяева умеют навязывать свою игру и побеждать на классе, чем и воспользуются. В малорезультативном матче ЦСКА одержит победу за пределами основного времени.

СКА — «Локомотив»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 10.10.2018, 19:30 СКА - Локомотив -

Интрига: с каждой игрой команда Ильи Воробьёва прогрессирует и всё больше напоминает механизм без слабых мест. «Армейцы» с берегов Невы побили рекорд отечественных чемпионатов по сухим минутам, а «пушка» Патрика Херсли выстреливает почти в каждой игре. СКА действует уверенно, мощно. Отдаст ли лучший снайпер питерцев Николай Прохоркин первую голевую передачу в сезоне?

Риск ярославских менеджеров, решивших сделать ставку на молодёжь, пока оправдывается. Клуб идёт среди лидеров конференции, нет ни малейшего повода для беспокойства. Оборона действует слаженно, а возвращение в строй Александра Салака придаст ей ещё большей надёжности. Молодая поросль нападающих не сильно отстаёт от первой тройки Локтионов-Контиола-Козун, и, может, уже в следующем сезоне даст им фору. Сдюжат ли молодые ребята перед 12-тысячным «Ледовым»?