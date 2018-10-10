Интриги дня КХЛ: СКА — машина, «Локомотиву» поможет чудо
А ЦСКА снова выиграет в дерби у «Динамо».
А ЦСКА снова выиграет в дерби у «Динамо».
Интрига: любой матч лидера чемпионата вызывает особый интерес. «Металлург» подходит к уральскому дерби с 6-матчевой победной серией. С одной стороны, из команд, располагающихся в верхней части турнирной таблицы, был обыгран лишь ярославский «Локомотив». Но с другой, уверенности у хозяев от этого меньше не стало. С каждой игрой всё лучше выглядят легионеры, а Павел Варфоломеев в Китае не только забросил свои первые шайбы за новый клуб, но и принёс «Магнитке» важные очки. Несмотря на результативность в атаке, оборона коллектива Йозефа Яндача вызывает определённые вопросы.
Хоккеисты Андрея Мартемьянова, как и их оппоненты, тоже вернулись с дальневосточного выезда. Однако успешное выступление омрачили травмы двух важных игроков. И если отсутствие Евгения Чесалина глубина «скамейки» ещё позволяет нивелировать, то Анатолия Голышева заменить сложнее. Без него рассыпалась вторая тройка атаки, да и большинство, мягко говоря, не улучшилось. Зато перспективный Максим Рассейкин имеет шанс показать себя. Проведут ли екатеринбургские легионеры очередной гениальный матч?
Прогноз: последний раз команды встречались в первом раунде
Интрига: в столице Финляндии самый результативный клуб Запада сыграет с одной из наименее предсказуемых команд лиги. Подопечные Валерия Белова могут в прекрасном стиле связать грозный «Салават Юлаев», но совершенно безответственно сыграть дома с «Авангардом». В последних матчах у «шутов» выявились проблемы в обороне, но результативная атака в противостояниях с минчанами и «Слованом» компенсировала этот недостаток. Пока на счету Стива Мозеса всего один результативный бросок в 14 матчах. Прорвёт ли американского снайпера?
В стане подмосковной дружины после последних двух победных матчей должно было спасть напряжение, вызванное нестабильными действиями на старте. И дело не столько в победах, сколько в том, что переиграны главные конкуренты за место в
Прогноз: команды уже встречались меньше месяца назад в Подольске. И тогда уверенную победу одержали игроки Лаури Марьямяки. Хозяева выглядит слаженнее и мастеровитее во всех линиях, поэтому и повторят сентябрьский успех с разницей в
Интрига: вторая часть московского дерби обещает быть намного интереснее первой, где всё закончилось ещё в стартовом периоде. Оба коллектива подходят к матчу в отличном расположении духа. Московские «армейцы» в Балашихе показали, что могут играть красиво, весело, а не только усыплять публику. А
Прогноз: игра получится жёсткой, с обилием стыков. Однако хозяева умеют навязывать свою игру и побеждать на классе, чем и воспользуются. В малорезультативном матче ЦСКА одержит победу за пределами основного времени.
Интрига: с каждой игрой команда Ильи Воробьёва прогрессирует и всё больше напоминает механизм без слабых мест. «Армейцы» с берегов Невы побили рекорд отечественных чемпионатов по сухим минутам, а «пушка» Патрика Херсли выстреливает почти в каждой игре. СКА действует уверенно, мощно. Отдаст ли лучший снайпер питерцев Николай Прохоркин первую голевую передачу в сезоне?
Риск ярославских менеджеров, решивших сделать ставку на молодёжь, пока оправдывается. Клуб идёт среди лидеров конференции, нет ни малейшего повода для беспокойства. Оборона действует слаженно, а возвращение в строй Александра Салака придаст ей ещё большей надёжности. Молодая поросль нападающих не сильно отстаёт от первой тройки
Прогноз: гости ожидаемо закроются и будут действовать на контратаках. Если удастся избежать глупых удалений, то у СКА могут возникнуть проблемы. Однако мастерство питерского нападения во главе с Никитой Гусевым всё же выше ярославской обороны. Поэтому хозяева и одержат непростую победу в основное время.