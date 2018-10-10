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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Защитник, легионер и голеадор»: три лидера «Барыса» от Андрея Скабелки в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка перед сезоном хотел построить в Астане команду, которая будет играть в его хоккей. Сейчас столичный клуб идет седьмым на «Востоке» и показывает результативную игру. О некоторых героях — в материале корреспондента Vesti.kz.

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В 14 стартовых играх регулярного сезона КХЛ «Барыс» набрал 20 очков. Забили игроки 54 гола (делят второй результат в конференции с омским «Авангардом»), а пропустили 43 (занимают восьмое-девятое место с нижегородским «Торпедо»). Есть в составе команды Скабелки хоккеисты, вокруг которых он строит игру.

1. Александр Липин (защитник)

Габаритный игрок обороны не так результативен в созидание, но очень полезен в своих прямых обязанностях. В 14 играх 32-летний защитник отдал одну голевую передачу и имеет показатель полезности «+3» (лучший за четыре сезона в КХЛ). В среднем Александр проводит на льду 13 минут и 30 секунд, но лидирует по двум «незаметным» показателям.

На его счету 25 заблокированных бросков и 32 силовых приема. Липин не первый год доказывает, что эти два направления для него профильные. В сезоне 2016/2017 в 60 встречах казахстанец заблокировал 115 бросков и провел 134 силовых приема. Правда, нужно учесть, что защитник играл тогда в среднем на три минуты больше за игру.

По силовым приемам в Лиге игрок «Барыса» идет седьмым — у лидера, которым является Максим Рыбин из «Северстали», 69 приемов. Что касается заблокированных бросков, то тут лидирующая группа идет очень близко. Липин делит 8−9 место с Кристапсом Сотниексом из рижского «Динамо». От второй позиции их отделяет всего два броска, а впереди всех идет Максим Чудинов из «Авангарда».

2. Даррен Диц (защитник)

25-летний игрок обороны должен в ближайших матчах обновить свой личный рекорд в КХЛ по набранным очкам. Прошлый сезон он завершил с 19 баллами в 44 встречах, а сейчас набрал уже 15 в 14 играх. В клубе защитник идет в триумвирате по результативности с двумя форвардами — Романом Старченко и Андре Петерссоном.

Отличные показатели хоккеист показывает и в обороне. На счету Дица 28 силовых приемов и 18 заблокированных бросков. Его показатель полезности один из лучших в Лиге — «+13». В тройке вместе с Александром Барабановым из СКА и Егором Мартыновым из «Авангарда» — это первая позиция на текущий момент в КХЛ.

Три гола Дица стали победными для «Барыса» (показатель уровня ТОП-10 в КХЛ).

3. Роман Старченко (нападающий)

32-летний форвард является лучшим бомбардиром в клубе с 15 очкам (8+7). И пускай у еще трех игроков аналогичная сумма баллов, но по количеству голов Старченко — лидер. Роман в трио с Петерссоном и Патрисом Кормье насобирали уже 44 очка. Для сравнения. У тройки Брэндон Боченски — Кертис Волк (его заменил в последних играх Дастин Бойд) — Мэттью Фрэттин «только» 32 балла.

По показателю «плюс/минус» Старченко в «Барысе» уступает только Дицу и Алексею Маклюкову («+11»). У Романа полезность «+10» и это лучший результат за все годы в КХЛ. Кроме того, «48» номер реализует почти треть своих бросков по воротам — из 26 попыток восемь завершились взятием ворот (30,8 процента). Впереди только Кормье: 19 бросков и семь голов (36,8 процента).

Добавим, что следующий матч в КХЛ столичный «Барыс» проведет 14 октября с омским «Авангардом». Встреча пройдет в подмосковной Балашихе.

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"Защитник, легионер и голеадор". Три лидера "Барыса" от Андрея Скабелки в КХЛ
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