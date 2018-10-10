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19:40 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал 16-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург»

ТАСС, 10 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов (8-я минута), Найджел Доус (21), Степан Хрипунов (23) и Франсис Паре (46). У гостей отличился Виктор Антипин (47).

Нападающий хозяев Сергей Мозякин провел 1000-й матч в чемпионатах России. Лидером по этому показателю является завершивший карьеру белорус Алексей Калюжный (1163 игры).

Победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд со старта КХЛ (рекорд — 20). Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.

В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» проведет домашний матч с «Сибирью». Обе встречи состоятся 14 октября.

Металлург Мг 1:4
(0:1, 0:2, 1:1)
Автомобилист
10.10.2018, 17:00 Зрители: 7108 Регулярный чемпионат "Арена-Металлург"
Главные тренеры
Йозеф Яндач Андрей Мартемьянов
Вратари
Артем Загидулин 22:09 (В. Кошечкин 22:09-57:14, В. Кошечкин 59:19) Якуб Коварж
1-й период
Георгий Белоусов (Е. Миловзоров) 07:19
Станислав Егоршев 08:45
2-й период
Найджел Доус 20:30
Степан Хрипунов (М. Мамкин, Вит. Попов) 22:09
Андрей Обидин 36:39
3-й период
44:38 Роман Любимов
Франсис Паре (С. Да Коста) 45:34
Михаил Мамкин 46:30
46:46 Виктор Антипин (В. Вольски, А. Береглазов)
Стефан Да Коста 52:42
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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