«Автомобилист» одержал 16-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург»
ТАСС, 10 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 10 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 обыграл магнитогорский «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов (8-я минута), Найджел Доус (21), Степан Хрипунов (23) и Франсис Паре (46). У гостей отличился Виктор Антипин (47).
Нападающий хозяев Сергей Мозякин провел 1000-й матч в чемпионатах России. Лидером по этому показателю является завершивший карьеру белорус Алексей Калюжный (1163 игры).
Победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд со старта КХЛ (рекорд — 20). Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.
В следующем матче «Автомобилист» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Металлург» проведет домашний матч с «Сибирью». Обе встречи состоятся 14 октября.
|Металлург Мг
|
1:4
(0:1, 0:2, 1:1)
|Автомобилист
|Йозеф Яндач
|Андрей Мартемьянов
|Артем Загидулин 22:09 (В. Кошечкин 22:09-57:14, В. Кошечкин 59:19)
|Якуб Коварж
|1-й период
|Георгий Белоусов (Е. Миловзоров)
|07:19
|Станислав Егоршев
|08:45
|2-й период
|Найджел Доус
|20:30
|Степан Хрипунов (М. Мамкин, Вит. Попов)
|22:09
|Андрей Обидин
|36:39
|3-й период
|44:38
|Роман Любимов
|Франсис Паре (С. Да Коста)
|45:34
|Михаил Мамкин
|46:30
|46:46
|Виктор Антипин (В. Вольски, А. Береглазов)
|Стефан Да Коста
|52:42
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)