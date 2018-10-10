«Автомобилист» одержал 16-ю победу подряд в КХЛ, обыграв «Металлург»

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе гостей забросили Георгий Белоусов (8-я минута), Найджел Доус (21), Степан Хрипунов (23) и Франсис Паре (46). У гостей отличился Виктор Антипин (47).

Нападающий хозяев Сергей Мозякин провел 1000-й матч в чемпионатах России. Лидером по этому показателю является завершивший карьеру белорус Алексей Калюжный (1163 игры).

Победа стала для «Автомобилиста» 16-й подряд со старта КХЛ (рекорд — 20). Команда из Екатеринбурга возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 32 очками в активе. «Металлург» набрал 22 очка и занимает третье место.