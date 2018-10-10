ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 5:1 обыграл столичное «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 5:1 обыграл столичное «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев шайбы забросили Сергей Андронов (3-я и 48-я минуты), Кирилл Капризов (23, 49) и Максим Шалунов (47). У динамовцев отличился Виталий Меньшиков (38).
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 26 очками. «Динамо» набрало 13 очков и идет на девятом месте.
В следующем матче ЦСКА 12 октября примет владивостокский «Адмирал». «Динамо» 14 октября проведет домашний матч с ярославским «Локомотивом».
Результаты других матчей игрового дня:
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Илья Сорокин
|Александр Еременко 48:15 (И. Бочаров 48:15)
|1-й период
|02:37
|Сергей Андронов (А. Слепышев, М. Пашнин)
|Илья Никулин
|12:56
|Мика Койвисто
|17:04
|2-й период
|22:44
|Кирилл Капризов (Л. Вей, М. Григоренко)
|30:36
|Кирилл Капризов
|Вадим Шипачев
|30:36
|34:24
|Сергей Калинин
|Виталий Меньшиков
|34:24
|35:35
|Никита Нестеров
|Виталий Меньшиков (В. Шипачев, Д. Кагарлицкий)
|37:07
|3-й период
|42:10
|Андрей Светлаков
|46:45
|Максим Шалунов (А. Попов)
|47:00
|Сергей Андронов (А. Слепышев, А.С. Романов)
|48:15
|Кирилл Капризов (Л. Вей, М. Григоренко)
|57:55
|Михаил Григоренко
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)