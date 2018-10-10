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22:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 5:1 обыграл столичное «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе армейцев шайбы забросили Сергей Андронов (3-я и 48-я минуты), Кирилл Капризов (23, 49) и Максим Шалунов (47). У динамовцев отличился Виталий Меньшиков (38).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ с 26 очками. «Динамо» набрало 13 очков и идет на девятом месте.

В следующем матче ЦСКА 12 октября примет владивостокский «Адмирал». «Динамо» 14 октября проведет домашний матч с ярославским «Локомотивом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Металлург» — «Автомобилист» — 1:4.
  • «Йокерит» — «Витязь» — 4:1.
  • СКА — «Локомотив» — 0:1 ОТ.
ЦСКА 5:1
(1:0, 1:1, 3:0)
ХК Динамо
10.10.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Владимир Крикунов
Вратари
Илья Сорокин Александр Еременко 48:15 (И. Бочаров 48:15)
1-й период
02:37 Сергей Андронов (А. Слепышев, М. Пашнин)
Илья Никулин 12:56
Мика Койвисто 17:04
2-й период
22:44 Кирилл Капризов (Л. Вей, М. Григоренко)
30:36 Кирилл Капризов
Вадим Шипачев 30:36
34:24 Сергей Калинин
Виталий Меньшиков 34:24
35:35 Никита Нестеров
Виталий Меньшиков (В. Шипачев, Д. Кагарлицкий) 37:07
3-й период
42:10 Андрей Светлаков
46:45 Максим Шалунов (А. Попов)
47:00 Сергей Андронов (А. Слепышев, А.С. Романов)
48:15 Кирилл Капризов (Л. Вей, М. Григоренко)
57:55 Михаил Григоренко
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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