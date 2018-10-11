Интриги дня КХЛ: «Салават» подтолкнет Титова к отставке
«Авангард» оторвётся на «Словане» после поражения в Уфе.
«Авангард» оторвётся на «Словане» после поражения в Уфе.
Интрига: обе команды
Прогноз: хозяева льда воодушевлены после фантастической победы над «Авангардом», поэтому они одолеют «Трактор» с разницей в
Интрига: последние пять игр для сегодняшних соперников сложились противоположным образом. «Ак Барс» выиграл четыре матча и проиграл «Локомотиву», в то время как подопечные Вадима Епанчинцева потерпели четыре поражения, при этом выиграв один матч у минского «Динамо». Состав
«Ак Барс» в последнее время набрал хороший и, что самое главное, стабильный ход. Команда Зинэтулы Билялетдинова стабильно берёт очки в тех матчах, где она по определению должна это делать. Исключением является разве что игра с «Куньлунем», в которой «барсы» упустили победу на предпоследней минуте третьего периода. Казанцы выглядят сильнее и монолитнее «Спартака».
Прогноз: предположим, что сегодня «Ак Барс» одержит убедительную победу с разрывом в
Интрига: торпедовцы здорово начали регулярный чемпионат, но в последнее время их результаты пошли на спад. Они уступили в трёх последних матчах подряд, но, пожалуй, это можно списать на невезение: во всех этих играх нижегородцы выглядели живой и интересной командой, которой не хватало совсем немного до итоговой победы. В хорошей форме находится лучший бомбардир «Торпедо» Владимир Галузин, он набирает очки уже пять матчей подряд. Продолжит ли он свою результативную серию в игре с «Сочи»?
Что касается команды с черноморского побережья, то стабильностью она в этом сезоне не отличается. Тем не менее подопечным Сергея Зубова этого пока хватает для того, чтобы держаться в зоне
Прогноз: торпедовцы по сезону выглядят мощнее и интереснее, поэтому они прервут свою неудачную серию и победят.
Интрига: «Авангард» приехал из Уфы весьма обозлённым. И это немудрено, ведь сумасшедшая бомбардировка ворот Юхи Метсолы не принесла результата, а проиграла команда Боба Хартли
Прогноз: то, что не удалось забить в Уфе, «Авангард» забьёт сегодня. Прогнозируем крупную победу «ястребов».