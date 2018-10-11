Интриги дня КХЛ: «Салават» подтолкнет Титова к отставке

Источник: РИА "Новости"

«Салават Юлаев» — «Трактор»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 11.10.2018, 14:30 Салават Юлаев - Трактор -

Интрига: обе команды по-разному провели предыдущие матчи. Если «Трактор» уступил в Хабаровске местному «Амуру» со счётом 1:3, то «Салават» выдал умопомрачительную битву с «Авангардом». «Ястребы» обрушили целый град бросков на ворота уфимцев, но вратарь Юха Метсола отыграл здорово. Он отразил 62 из 64 бросков, установив рекорд КХЛ среди вратарей по количеству парированных угроз за отдельно взятую игру. «Салават» выиграл 3:2. После победы настроение в составе юлаевцев наверняка на запредельном уровне, чего не скажешь о челябинцах. Результаты команды Германа Титова в последнее время понемногу пошли на поправку, но она по-прежнему не в своей идеальной форме. Германа Титова в любой момент могут отправить в отставку. Обе команды заканчивают свои серии: «Салават» после этой игры отправится в поездку по маршруту Екатеринбург — Магнитогорск — Казань, а «Трактор» вернётся домой.

Прогноз: хозяева льда воодушевлены после фантастической победы над «Авангардом», поэтому они одолеют «Трактор» с разницей в одну-две шайбы.

«Ак Барс» — «Спартак»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 11.10.2018, 19:00 Ак Барс - Спартак -

Интрига: последние пять игр для сегодняшних соперников сложились противоположным образом. «Ак Барс» выиграл четыре матча и проиграл «Локомотиву», в то время как подопечные Вадима Епанчинцева потерпели четыре поражения, при этом выиграв один матч у минского «Динамо». Состав красно-белых пополнил Энвер Лисин, начинавший сезон в «Сибири». Новосибирский клуб поместил форварда в список отказов, мера выглядит оправданной. За 10 игр Лисин не забросил ни одной шайбы, это явно не тот показатель, которого от него ожидало руководство команды. Заиграет ли он в «Спартаке»? Большой вопрос, учитывая текущую форму Энвера. Но для глубины состава лишним не будет.

«Ак Барс» в последнее время набрал хороший и, что самое главное, стабильный ход. Команда Зинэтулы Билялетдинова стабильно берёт очки в тех матчах, где она по определению должна это делать. Исключением является разве что игра с «Куньлунем», в которой «барсы» упустили победу на предпоследней минуте третьего периода. Казанцы выглядят сильнее и монолитнее «Спартака». Красно-белым, которые уже проиграли свой первый матч в поездке по Татарстану «Нефтехимику», в Казани придётся непросто. Особенной эта встреча может получиться для Андрея Попова, если нападающий попадёт в состав «Ак Барса». Сейчас на его счету 99 шайб в регулярных чемпионатах, теперь может появиться возможность забросить сотую шайбу.



Прогноз: предположим, что сегодня «Ак Барс» одержит убедительную победу с разрывом в две-три шайбы.

«Торпедо» — ХК «Сочи»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 11.10.2018, 19:00 Торпедо НН - Сочи -

Интрига: торпедовцы здорово начали регулярный чемпионат, но в последнее время их результаты пошли на спад. Они уступили в трёх последних матчах подряд, но, пожалуй, это можно списать на невезение: во всех этих играх нижегородцы выглядели живой и интересной командой, которой не хватало совсем немного до итоговой победы. В хорошей форме находится лучший бомбардир «Торпедо» Владимир Галузин, он набирает очки уже пять матчей подряд. Продолжит ли он свою результативную серию в игре с «Сочи»?

Что касается команды с черноморского побережья, то стабильностью она в этом сезоне не отличается. Тем не менее подопечным Сергея Зубова этого пока хватает для того, чтобы держаться в зоне плей-офф.



Прогноз: торпедовцы по сезону выглядят мощнее и интереснее, поэтому они прервут свою неудачную серию и победят.

«Авангард» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 7, 11.10.2018, 19:30 Авангард - Слован -