КХЛ дисквалифицировала гендиректора «Адмирала» и запретила клуб дозаявку игроков

«Долги по зарплате возникли в период руководства клубом Сергеем Сошниковым. Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором “Адмирала” Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями. В связи с этим, КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сошникова и Селиванова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены», — говорится в решении КХЛ.