КХЛ дисквалифицировала гендиректора «Адмирала» и запретила клуб дозаявку игроков

«Адмирал» в июле сменил юридическое лицо, после чего совет директоров КХЛ утвердил участие клуба в сезоне-2018/19. На протяжении последних сезонов клуб испытывал финансовые проблемы.
По сообщению КХЛ, «на сегодняшний день общий долг “Адмирала” перед игроками составляет 102,8 миллиона рублей, из них 56,3 миллиона — просроченные платежи».
«Долги по зарплате возникли в период руководства клубом Сергеем Сошниковым. Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором “Адмирала” Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями. В связи с этим, КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сошникова и Селиванова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены», — говорится в решении КХЛ.