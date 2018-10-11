Глава КХЛ о санкциях к «Адмиралу»: У нас нулевая терпимость к невыплатам хоккеистам

В четверг КХЛ дисквалифицировала генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и его заместителя Александра Селиванова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены. На сегодняшний день общий долг «Адмирала» перед игроками составляет 102,8 миллиона рублей, из них 56,3 миллиона — просроченные платежи. Как отметили в КХЛ, долги по зарплате возникли в период руководства клубом Сошниковым, а подписанные Селивановым летом 2018 года мировые соглашения исполняются с грубыми нарушениями.
«КХЛ в своей политике придерживается принципа “нулевой терпимости” к невыплате зарплат хоккеистам и нарушению подписанных договоров. Действие дисквалификации, а также запрет дозаявки новых игроков и обмена будет действовать до момента полного погашения долгов», — цитирует Чернышенко сайт КХЛ.