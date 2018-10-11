«Салават Юлаев» второй раз в текущем сезоне обыграл «Трактор» со счетом 5:0
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» разгромили челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» разгромили челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Уфе, завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Дубль сделали Тему Хартикайнен (28-я и 42-я минуты) и Владимир Жарков (35, 48), одну шайбу забросил Филип Ларсен (51).
Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 29 бросков и провел второй «сухой» матч в текущем сезоне.
Ранее команды уже встречались в текущем чемпионате в Челябинске 24 сентября, игра закончилась с таким же счетом в пользу «Салавата Юлаева».
|Салават Юлаев
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5:0
(0:0, 2:0, 3:0)
|Трактор
|Николай Цулыгин
|Герман Титов
|Юха Метсола
|Александр Судницин 50:01 (В. Демченко 50:01)
|1-й период
|Райан Стоа
|13:12
|17:40
|Григорий Панин
|2-й период
|27:43
|Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен, Л. Умарк)
|34:34
|Владимир Жарков
|Виталий Кравцов
|37:58
|3-й период
|41:18
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк, Й. Кемппайнен)
|41:18
|45:18
|Владимир Ткачев
|45:18
|Владимир Ткачев
|Марсель Шолохов
|45:18
|Марсель Шолохов
|45:18
|47:53
|Владимир Жарков (В. Солодухин, А.М. Сергеев)
|50:01
|Филип Ларсен (Й. Кемппайнен, Т. Хартикайнен)
|6
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)