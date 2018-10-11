«Салават Юлаев» второй раз в текущем сезоне обыграл «Трактор» со счетом 5:0

Встреча, состоявшаяся в четверг в Уфе, завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Дубль сделали Тему Хартикайнен (28-я и 42-я минуты) и Владимир Жарков (35, 48), одну шайбу забросил Филип Ларсен (51).

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 29 бросков и провел второй «сухой» матч в текущем сезоне.