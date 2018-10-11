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18:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Салават Юлаев» второй раз в текущем сезоне обыграл «Трактор» со счетом 5:0

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» разгромили челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Уфе, завершилась со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0). Дубль сделали Тему Хартикайнен (28-я и 42-я минуты) и Владимир Жарков (35, 48), одну шайбу забросил Филип Ларсен (51).

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 29 бросков и провел второй «сухой» матч в текущем сезоне.

Ранее команды уже встречались в текущем чемпионате в Челябинске 24 сентября, игра закончилась с таким же счетом в пользу «Салавата Юлаева».

Салават Юлаев 5:0
(0:0, 2:0, 3:0)
Трактор
11.10.2018, 14:30 Зрители: 6813 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Герман Титов
Вратари
Юха Метсола Александр Судницин 50:01 (В. Демченко 50:01)
1-й период
Райан Стоа 13:12
17:40 Григорий Панин
2-й период
27:43 Теему Хартикайнен (Й. Кемппайнен, Л. Умарк)
34:34 Владимир Жарков
Виталий Кравцов 37:58
3-й период
41:18 Теему Хартикайнен (Л. Умарк, Й. Кемппайнен)
41:18
45:18 Владимир Ткачев
45:18 Владимир Ткачев
Марсель Шолохов 45:18
Марсель Шолохов 45:18
47:53 Владимир Жарков (В. Солодухин, А.М. Сергеев)
50:01 Филип Ларсен (Й. Кемппайнен, Т. Хартикайнен)
Статистика
6 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
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Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
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