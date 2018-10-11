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19:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Действия лиги незаконны». Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ

Гендиректор «Адмирала» Сергей Сошников в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в дальневосточной команде.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня КХЛ дисквалифицировала Сошникова и его заместителя Александра Селиванова из-за долгов клуба. Отметим, что в этом году было образовано новое юридическое лицо — АНО «ХК Адмирал» стал представлять команду вместо Ассоциации «ХК Адмирал», которая имела задолженности. «Про “Адмирал” пишут много заказных вещей».

— Я полагаю, что эти события — это состояние истерии интересантов, поскольку ситуация в Приморье на сегодняшний день нестабильна — отметил Сошников. — В середине августа господин Кобылянский (вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский. — Прим. «СЭ») начал высказывать претензии, ругаться, говорить, что он снимет «Адмирал» с соревнований. Я, в свою очередь, как руководитель организации, не имеющей долгов перед лигой, игроками, профсоюзом, контрагентами, попросил господина Кобылянского соединить меня с правовым отделом КХЛ.

Тогда юристы «Адмирала» вместе с юристами лиги смогли бы найти решение, как легально погасить долги за счет ресурсов новой организации, так как она является членом КХЛ и получает финансирование как от спонсоров, так и из бюджета Приморского края. На что господин Кобылянский никак не среагировал, до сегодняшнего дня никакого правового решения данного вопроса нет. К старой организации я не имею отношения с 30 марта, а позицию временно управляющего ей человека я комментировать не могу.

В апреле я стал гендиректором АНО «ХК Адмирал» и получил задачу принять участие в чемпионате КХЛ, что я и делал все это время.

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Какое я имею отношение к старой организации? Я могу констатировать только свое недоумение по этому вопросу. На основании аудита, который проводился с декабря 2017 года, могу сказать, что прошлую организацию клуба «Адмирал» надо было закрыть еще два с половиной года назад, а людей, которые ей управляли, дисквалицифировать. Если интересанты не предпринимали никаких мер, значит, это кому-то было нужно. Все эти данные мы можем предоставить: по ним видно, что на 1 декабря 2017 года, когда я стал работать в «Адмирале», все счета клуба были заблокированы. В сентябре прошлого года была инициирована процедура банкротства клуба, а сумма долгов — игрокам, контрагентами и по налогам и сборам — на тот момент составляла 406 миллионов рублей.

В настоящий момент могу квалифицировать действия КХЛ как незаконные по отношению к АНО «Адмирал» и к нам, ее работникам. Мы никому ничего не должны. Спортивная дисквалификации была необходима по отношению к предыдущим руководителям. 14 августа и я, и Селиванов, который тогда еще работал в Ассоциации ХК «Адмирал», обращались к Кобылянскому по поводу отсрочки: тогда еще была надежда привлечь спонсоров для погашения старых долгов. Тогда мы наткнулись на стену непонимания со стороны Георгия Викторовича — а у меня нет законного права на выплату хотя бы одного рубля тем, кто работал в клубе раньше.

На сегодняшний день у Ассоциации «ХК Адмирал», которая должна игрокам, нет юридического права гасить эти долги. А пункт о погашении долгов старой организации со стороны новой не был прописан в договоре между КХЛ и «Адмиралом». АНО «ХК Адмирал» входила в лигу с обязательством заплатить 32 миллиона рублей вступительного взноса.

Мы понимаем, что кто-то хочет, чтобы вся эта ситуация помешала «Адмиралу» показывать хорошие результаты. Мы с Селивановым служим развитию и популяризации хоккея в Приморском крае.

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