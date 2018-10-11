Клуб с Урала готов побить рекорд СКА. Почему армейцев ненавидели, а «Автомобилист» — нет?
И справедливо ли это?
И справедливо ли это?
Когда в прошлом году СКА на старте сезона одержал 20 побед подряд, никто не верил, что в ближайшем будущем
Забавно, что в прошлом году вся хоккейная Россия, за исключением жителей Петербурга и Ленинградской области, билась в конвульсиях от побед Знарка и Ко. Сейчас же серию уральцев воспринимают как подвиг и великое достижение. О падении конкуренции и вреде лиге никто и не вспоминает. Справедливо ли это?
И да, и нет. Для анализа возьмем первые 16 матчей «регулярки». В прошлом году разница шайб у СКА на этом отрезке составила 73−21, у уральцев сейчас 61−23. Армейцы дважды вырывали победу по буллитам и один раз в овертайме, у команды Мартемьянова — два победы в овертайме. Получается, что питерцы в среднем почти на одну шайбу забивали больше нынешнего лидера. «Автомобилист», как и СКА год назад, порой не замечал соперников, определяя итог матча уже к середине игры (как было в среду с «Магниткой»). Екатеринбуржцы также успели задействовать большое количество народу — 30 человек. Что еще объединяет эти две команды?
Илья Ковальчук, выступая за питерский клуб, любил говорить: «У нас есть четыре звена, и каждый может забить». У Знарка был выдающийся состав в плане таланта и мастерства исполнителей. И это позволило тренеру создать три креативные тройки и четвертую силовую, и все они могли быть одинаковы полезны на льду. Андрей Мартемьянов, кстати, товарищ Олега Валерьевича, тоже не признает фразы «у нас есть первое звено и остальные». В «Автомобилисте» абсолютно одинаковые требования что к Найджелу Доусу, что к Максиму Рассейкину. Главная российская звезда клуба (и воспитанник его) Никита Трямкин легко может угодить в запас по решению тренера. Все это приносит результат, потому что никто не расслабляется. Но
Достаточно посмотреть, кто играет в
За последние недели часто доводилось слышать вопрос: «Ну, кто там играет в “Автомобилисте”, что они побеждают? Ни одного игрока вспомнить не могу». Да, есть Доус. Но где Найджел, и где Ковальчук? Где Да Коста и где Дацюк? Российские хоккеисты уральского клуба, за исключением Трямкина, почти никогда не играли на международном уровне. Так еще Чесалин и Голышев выбили
Сравнивать бюджет клубов тоже некорректно. Даже разгрузив платежку, зарплаты в армейском клубе несколько выше, чем в «Автомобилисте». Сейчас никто не питает ненависти к уральцам. Если они выиграют 25 матчей подряд, то злости и желчи в их сторону вряд ли будет много. Чтобы она появилась, нужно купить парочку звезд и доминировать в КХЛ как минимум пару лет. Что до рекорда, то нет в нем ничего плохого. Да даже в достижении СКА не было. Чем длиннее у команды победная серия, тем острее ее хочет прервать соперник, тем больше ажиотажа и внимания. В отдельно взятой встречи можно обыграть любого. В прошлом году это доказал «Сочи». Кто и когда остановит «Автомобилист»?