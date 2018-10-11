Первый серьезный конфликт сезона. Клуб КХЛ не хочет выплачивать миллионные долги
«Адмирал» создал новое юрлицо, чтобы избежать выплат 102,8 млн рублей игрокам и контрагентам.
«Адмирал» создал новое юрлицо, чтобы избежать выплат 102,8 млн рублей игрокам и контрагентам.
За это лига дисквалифицировала его гендиректора. «Действия лиги незаконны». Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ Моряков допустили до чемпионата под гарантию о погашении прежних долгов.
В КХЛ случился первый
Напомним, что в прошлом сезоне новое руководство клуба отказалось платить по долгам руководства прежнего и это касалось не только хоккеистов, но и контрагентов. Мне писали возмущенные авиаперевозчики, они угрожали (не мне, к счастью), что начнут взыскивать клубные долги с отдельных хоккеистов или тренеров. Например, полетит Дэвид Немировски с «Торпедо» на выезд в Сочи, а его не пустят на борт. Или пустят, когда он заплатит. Не знаю, почему там все заглохло, видимо, все не так просто оформить юридически.
В КХЛ очень сильно расстроены ситуацией с «Динамо», когда клуб поменял юридическое лицо и заявился под прежним именем, забыв о долгах.
А тут как раз случай с «Адмиралом», где лигу вновь захотели обхитрить тем же способом. Клуб не платит, но меняет юридическое лицо и снова набирает игроков.
Но условия перед клубом были поставлены жесткие. Вы расплачиваетесь по долгам. Точка. Пусть не сразу, но надо предоставить соглашение, что хоккеисты готовы подождать. На переговорах все были согласны, и клуб допустили на основании этих документов.
С Ренатом Мамашевым должны были расплатиться до 1 сентября, но я набрал защитнику, который уже завершил карьеру и узнал, что деньги ему не выплатили.
— Я сейчас уточню у других хоккеистов, — пообещал он. — Если так только со мной, то это повод для скандала.
Мамашеввыяснил, что у большинства договоры были заключены до 1 октября. Но и в начале октября ничего не происходило. А тут еще Мартен
У лиги не было иного выхода, кроме как наказать ответственных лиц клуба. И вместо того, чтобы покаяться и начать изыскивать средства, договариваться с лигой и новыми партнерами, генеральный директор клуба Сергей Сошников вступает в ненужную, бесполезную полемику.
Например, он
Ведь если начинать придираться, то и прошлогодняя история с тем, что хоккеистов заставили заниматься офисной работой, противоречила закону. Это не
КХЛ поступила идеально, но хочется узнать, а что будет дальше? Допустим, если клуб с Дальнего Востока откажется выплачивать долги, то чем это будет грозить? Надо бы за такое лишать очков, но у «Адмирала» и
Есть и другой выход — отдать то, что должны. Сошников сейчас гордится тем, что в клубе зарплату выплачивают полностью, никаких задержек, и это правда. Но платить за дела прошлых лет все равно придется.
И