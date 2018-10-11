Первый серьезный конфликт сезона. Клуб КХЛ не хочет выплачивать миллионные долги

Источник: Спорт-Экспресс

За это лига дисквалифицировала его гендиректора. «Действия лиги незаконны». Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ Моряков допустили до чемпионата под гарантию о погашении прежних долгов.

В КХЛ случился первый по-настоящему серьезный конфликт в сезоне. Руководство лиги наложило спортивную дисквалификацию на «Адмирал», запретив им регистрировать новых игроков и вообще лишив доступа в систему — Центральное информационное бюро (ЦИБ), где можно управлять составом, предлагать контракты новым игрокам, следить за рынком. Причина очевидная. Клуб «Адмирал» не выплатил долги за прошлый сезон, не соблюдает соглашение о погашении долгов. Откровенно говоря, они сами нарвались. Вместо того, чтобы срочно решить вопрос, во Владивостоке вступают в словесную перепалку.

Напомним, что в прошлом сезоне новое руководство клуба отказалось платить по долгам руководства прежнего и это касалось не только хоккеистов, но и контрагентов. Мне писали возмущенные авиаперевозчики, они угрожали (не мне, к счастью), что начнут взыскивать клубные долги с отдельных хоккеистов или тренеров. Например, полетит Дэвид Немировски с «Торпедо» на выезд в Сочи, а его не пустят на борт. Или пустят, когда он заплатит. Не знаю, почему там все заглохло, видимо, все не так просто оформить юридически.

В КХЛ очень сильно расстроены ситуацией с «Динамо», когда клуб поменял юридическое лицо и заявился под прежним именем, забыв о долгах. Когда-нибудь мы узнаем всю правду про ту ситуацию, но я точно знаю, что руководство лиги чуть ли не поклялось, что больше ни у кого такой трюк не получится.

А тут как раз случай с «Адмиралом», где лигу вновь захотели обхитрить тем же способом. Клуб не платит, но меняет юридическое лицо и снова набирает игроков. По-хорошему, «Адмирал» вообще нельзя было допускать до участия в турнире, так как для этого ему надо было бы пройти полное лицензирование, его заявку рассматривали бы заново и очень тщательно. В лиге могли бы поступить жестко сразу, и едва не приняли такое решение. И надо было исключать клуб, но… Вы же знаете, политика, звонки сверху…

Но условия перед клубом были поставлены жесткие. Вы расплачиваетесь по долгам. Точка. Пусть не сразу, но надо предоставить соглашение, что хоккеисты готовы подождать. На переговорах все были согласны, и клуб допустили на основании этих документов.

Снимать с чемпионата, снимать очки или заставить платить?

С Ренатом Мамашевым должны были расплатиться до 1 сентября, но я набрал защитнику, который уже завершил карьеру и узнал, что деньги ему не выплатили.

— Я сейчас уточню у других хоккеистов, — пообещал он. — Если так только со мной, то это повод для скандала.

Мамашеввыяснил, что у большинства договоры были заключены до 1 октября. Но и в начале октября ничего не происходило. А тут еще Мартен Сен-Пьер громко сообщил о том, что клуб из Владивостока ему должен.

У лиги не было иного выхода, кроме как наказать ответственных лиц клуба. И вместо того, чтобы покаяться и начать изыскивать средства, договариваться с лигой и новыми партнерами, генеральный директор клуба Сергей Сошников вступает в ненужную, бесполезную полемику.

Например, он зачем-то начал говорить о том, что нынешний клуб не имеет никаких долгов и чист перед всеми. Формально это так. Но мы не забываем, что их-то заявили при определенных условиях и все с этим были согласны. Так что нужно расплачиваться, иначе от имиджа КХЛ не останется ничего.

Зачем-то при споре начались ссылки на Гражданский кодекс или другие законы, но КХЛ — организация со своими правилами. Если там полностью соблюдать общероссийские законы, то Степан Захарчук бы сейчас сидел в СИЗО, а за драку на льду между хоккеистами Владимиром Ткачевым и Марселем Шолоховым вызвали бы полицию. Не надо вспоминать о кодексах, когда это удобно.

Ведь если начинать придираться, то и прошлогодняя история с тем, что хоккеистов заставили заниматься офисной работой, противоречила закону. Это не так-то просто перевести с одной должности на другую.

КХЛ поступила идеально, но хочется узнать, а что будет дальше? Допустим, если клуб с Дальнего Востока откажется выплачивать долги, то чем это будет грозить? Надо бы за такое лишать очков, но у «Адмирала» и очков-то нет, то есть надо ставить технические поражения, если уж никто не хочет снимать команду с чемпионата.

Есть и другой выход — отдать то, что должны. Сошников сейчас гордится тем, что в клубе зарплату выплачивают полностью, никаких задержек, и это правда. Но платить за дела прошлых лет все равно придется.