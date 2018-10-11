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20:09 (мск), источник: ТАСС

КХЛ перенесла два матча регулярного чемпионата между «Нефтехимиком» и «Металлургом»

ТАСС, 11 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение перенести два матча регулярного чемпионата между нижнекамским «Нефтехимиком» и магнитогорским «Металлургом». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Изначально матчи должны были пройти 13 января в Нижнекамске и 16 февраля в Магнитогорске. Однако в связи с тем, что 12 и 13 января на нижнекамской «Нефтехим-Арене» будут проводиться матчи звезд Женской хоккейной лиги и Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги, лига решила поменять матчи местами. Таким образом, встреча 13 января состоится в Магнитогорске, а 16 февраля — в Нижнекамске.

«Металлург» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка в 17 матчах. «Нефтехимик» набрал 17 очков в 15 играх и идет на восьмом месте.

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