КХЛ перенесла два матча регулярного чемпионата между «Нефтехимиком» и «Металлургом»

Изначально матчи должны были пройти 13 января в Нижнекамске и 16 февраля в Магнитогорске. Однако в связи с тем, что 12 и 13 января на нижнекамской «Нефтехим-Арене» будут проводиться матчи звезд Женской хоккейной лиги и Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги, лига решила поменять матчи местами. Таким образом, встреча 13 января состоится в Магнитогорске, а 16 февраля — в Нижнекамске.