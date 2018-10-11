Клуб КХЛ «Адмирал» подал апелляцию на 15-матчевую дисквалификацию Захарчука

В понедельник Захарчук был дисквалифицирован за нарушение против форварда челябинского «Трактора» Артема Пеньковского на пять матчей (максимально возможное наказание по регламенту) и получил денежный штраф, а также дополнительно наказан на 10 матчей. По словам вице-президента КХЛ Георгия Кобылянского, Пеньковский из-за полученной травмы может пропустить остаток сезона.

«Мы подали в законном порядке обращение к Чернышенко, в котором аргументировали наши требования отменить незаконную, на наш взгляд, дисквалификацию на 10 матчей. Мы потребовали объяснений от врача “Трактора” и руководства челябинского клуба, — сказал Сошников. — Существует правило: если человек получает серьезную травму, это фиксируется сразу. В настоящий момент мы только на уровне слухов слышим, что фигурирует открытая черепно-мозговая травма, чего быть не может».

По словам гендиректора, изначально врач «Трактора» не внес в протокол упоминание о травме Пеньковского. «Было столкновение, которое привело к тому, что парня сопровождал к скамейке доктор. Но почему потом врач не внес это в протокол матча, почему не было после этого госпитализации? Много «почему», которым нет объяснений, есть только докладная записка главного врача соревнований, говорящая о том, что врач был удивлен действиями медицинского персонала «Трактора», — отметил он.

«Первичный осмотр не вызывал больших опасений за игрока, а все действия проводил медперсонал “Трактора”, который не внес игрока в список травмированных, не было в протоколе матча упоминаний о травме, о чем есть записка главного врача соревнований. Все это подтверждено документами, пакет которых мы отправили Чернышенко. СДК считает, что прием был не совсем правильным, но где случилось все остальное, о чем сейчас все рассуждают? Поэтому нам непонятно, на каком основании Захарчуку дали 10 матчей», — добавил Сошников.