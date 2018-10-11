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21:41 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Адмирал» подал апелляцию на 15-матчевую дисквалификацию Захарчука

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владивостокский «Адмирал» отправил апелляцию в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) на решение спортивно- дисциплинарного комитета (СДК) лиги дисквалифицировать защитника команды Степана Захарчука на 15 игр. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Сергей Сошников.

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В понедельник Захарчук был дисквалифицирован за нарушение против форварда челябинского «Трактора» Артема Пеньковского на пять матчей (максимально возможное наказание по регламенту) и получил денежный штраф, а также дополнительно наказан на 10 матчей. По словам вице-президента КХЛ Георгия Кобылянского, Пеньковский из-за полученной травмы может пропустить остаток сезона.

«Мы подали в законном порядке обращение к Чернышенко, в котором аргументировали наши требования отменить незаконную, на наш взгляд, дисквалификацию на 10 матчей. Мы потребовали объяснений от врача “Трактора” и руководства челябинского клуба, — сказал Сошников. — Существует правило: если человек получает серьезную травму, это фиксируется сразу. В настоящий момент мы только на уровне слухов слышим, что фигурирует открытая черепно-мозговая травма, чего быть не может».

По словам гендиректора, изначально врач «Трактора» не внес в протокол упоминание о травме Пеньковского. «Было столкновение, которое привело к тому, что парня сопровождал к скамейке доктор. Но почему потом врач не внес это в протокол матча, почему не было после этого госпитализации? Много «почему», которым нет объяснений, есть только докладная записка главного врача соревнований, говорящая о том, что врач был удивлен действиями медицинского персонала «Трактора», — отметил он.

«Первичный осмотр не вызывал больших опасений за игрока, а все действия проводил медперсонал “Трактора”, который не внес игрока в список травмированных, не было в протоколе матча упоминаний о травме, о чем есть записка главного врача соревнований. Все это подтверждено документами, пакет которых мы отправили Чернышенко. СДК считает, что прием был не совсем правильным, но где случилось все остальное, о чем сейчас все рассуждают? Поэтому нам непонятно, на каком основании Захарчуку дали 10 матчей», — добавил Сошников.

В нынешнем сезоне 31-летний Захарчук провел одну игру, в которой получил 25 минут штрафа. В предыдущем регулярном чемпионате он выступал за нижегородское «Торпедо» и казанский «Ак Барс». В 15 играх защитник записал на свой счет три передачи и 56 минут штрафа при показателе полезности «+4».

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