Чемпион КХЛ вымучил победу у середняка. У «Ак Барса» проблемы, но Билялетдинов опять молчит

Источник: Sport24

После 16 матчей «Ак Барс» с 22 очками расположился на пятом месте в таблице Восточной конференции. И вроде бы впереди еще достаточно игр, но отрыв от лидера уже 10 очков. При двухочковой системе догонять будет значительно сложнее. Казанцы и в прошлом году стартовал не слишком бодро — после 16 матчей по новой системе у команды Билялетдинова было 26 очков. Но все-таки повод для волнения у болельщиков из Татарстана сейчас есть.

В матче со «Спартаком» местами уж слишком невыразительно выглядел «Ак Барс». А ведь у красно-белых сейчас столько проблем, что действующщий чемпион обязан был выносить такого соперника. Казанцы в этом сезоне играют очень недисциплинированно, еще и в меньшинстве выглядят далеко не идеально. Шестое место с конца по количеству штрафных минут в КХЛ — не то, чего ждут от обладателя Кубка Гагарина 2018 года.

За первый период со «Спартаком» хозяева четыре раза нарушили правила, Лукоянов так вообще получил 2+10 за удар плечом в голову Дыбленко.

К счастью для зрителей на трибунах гости не смогли реализовать ни одного момента. Более того, их практически не было, если не брать бросок в штангу от Лисина. Энвер, кстати, в Казани дебютировал за красно-белых. Лисин получил удаление на десятой моменте, но зато потом опасно бросил по воротам Гарипова.

«Спартак» тоже не мог похвастаться хорошей дисциплиной. Но «Ак Барс» и в большинстве не показал ничего выдающегося. Чуть ли не первый опасный момент у ворот Гудачека вылился в гол. Потапов забросил четвертую шайбу в сезоне.

Соперник тоже отметился заброшенной шайбой. Правда, Ганзл забил рукой, что наглядно можно было увидеть на повторе.

Если на лице Епанчинцева и можно было увидеть недовольство, то Билялетдинов стоял на скамейке невозмутимо. Ну ладно, эмоции — это его личное дело. Жалко, что главный тренер «Ак Барса» никогда не объясняет, что происходит с его командой: почему не работает большинство, меньшинство, каким образом на льду растворился Зарипов, с чего вдруг связка Ткачев — Галиев перестала работать. Сплошные вопросы, которые останутся без ответа. Журналисты могут только гадать, что происходит с коллективом.