Чемпион КХЛ вымучил победу у середняка. У «Ак Барса» проблемы, но Билялетдинов опять молчит
У «Спартака» третье поражение подряд.
У «Спартака» третье поражение подряд.
После 16 матчей «Ак Барс» с 22 очками расположился на пятом месте в таблице Восточной конференции. И вроде бы впереди еще достаточно игр, но отрыв от лидера уже 10 очков. При двухочковой системе догонять будет значительно сложнее. Казанцы и в прошлом году стартовал не слишком бодро — после 16 матчей по новой системе у команды Билялетдинова было 26 очков. Но
В матче со «Спартаком» местами уж слишком невыразительно выглядел «Ак Барс». А ведь у
За первый период со «Спартаком» хозяева четыре раза нарушили правила, Лукоянов так вообще получил 2+10 за удар плечом в голову Дыбленко.
К счастью для зрителей на трибунах гости не смогли реализовать ни одного момента. Более того, их практически не было, если не брать бросок в штангу от Лисина. Энвер, кстати, в Казани дебютировал за
«Спартак» тоже не мог похвастаться хорошей дисциплиной. Но «Ак Барс» и в большинстве не показал ничего выдающегося. Чуть ли не первый опасный момент у ворот Гудачека вылился в гол. Потапов забросил четвертую шайбу в сезоне.
Соперник тоже отметился заброшенной шайбой. Правда, Ганзл забил рукой, что наглядно можно было увидеть на повторе.
Если на лице Епанчинцева и можно было увидеть недовольство, то Билялетдинов стоял на скамейке невозмутимо. Ну ладно, эмоции — это его личное дело. Жалко, что главный тренер «Ак Барса» никогда не объясняет, что происходит с его командой: почему не работает большинство, меньшинство, каким образом на льду растворился Зарипов, с чего вдруг связка Ткачев — Галиев перестала работать. Сплошные вопросы, которые останутся без ответа. Журналисты могут только гадать, что происходит с коллективом.
На дворе только октябрь, до
|Зинэтула Билялетдинов
|Вадим Епанчинцев
|Эмиль Гарипов
|Юлиус Гудачек 59:32
|1-й период
|05:56
|Андрей Педан
|Энвер Лисин
|10:47
|13:55
|Артем Лукоянов
|13:55
|Артем Лукоянов
|17:02
|Альберт Яруллин
|2-й период
|21:53
|Алексей Потапов (Р. Абросимов)
|Андрей Кутейкин
|25:13
|Владислав Провольнев
|28:19
|36:53
|Михаил Глухов
|3-й период
|49:00
|Артем Лукоянов
|20
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)