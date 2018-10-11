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11 октября, источник: Sport24

Чемпион КХЛ вымучил победу у середняка. У «Ак Барса» проблемы, но Билялетдинов опять молчит

У «Спартака» третье поражение подряд.

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Источник: Sport24

После 16 матчей «Ак Барс» с 22 очками расположился на пятом месте в таблице Восточной конференции. И вроде бы впереди еще достаточно игр, но отрыв от лидера уже 10 очков. При двухочковой системе догонять будет значительно сложнее. Казанцы и в прошлом году стартовал не слишком бодро — после 16 матчей по новой системе у команды Билялетдинова было 26 очков. Но все-таки повод для волнения у болельщиков из Татарстана сейчас есть.

В матче со «Спартаком» местами уж слишком невыразительно выглядел «Ак Барс». А ведь у красно-белых сейчас столько проблем, что действующщий чемпион обязан был выносить такого соперника. Казанцы в этом сезоне играют очень недисциплинированно, еще и в меньшинстве выглядят далеко не идеально. Шестое место с конца по количеству штрафных минут в КХЛ — не то, чего ждут от обладателя Кубка Гагарина 2018 года.

За первый период со «Спартаком» хозяева четыре раза нарушили правила, Лукоянов так вообще получил 2+10 за удар плечом в голову Дыбленко.

К счастью для зрителей на трибунах гости не смогли реализовать ни одного момента. Более того, их практически не было, если не брать бросок в штангу от Лисина. Энвер, кстати, в Казани дебютировал за красно-белых. Лисин получил удаление на десятой моменте, но зато потом опасно бросил по воротам Гарипова.

«Спартак» тоже не мог похвастаться хорошей дисциплиной. Но «Ак Барс» и в большинстве не показал ничего выдающегося. Чуть ли не первый опасный момент у ворот Гудачека вылился в гол. Потапов забросил четвертую шайбу в сезоне.

Соперник тоже отметился заброшенной шайбой. Правда, Ганзл забил рукой, что наглядно можно было увидеть на повторе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если на лице Епанчинцева и можно было увидеть недовольство, то Билялетдинов стоял на скамейке невозмутимо. Ну ладно, эмоции — это его личное дело. Жалко, что главный тренер «Ак Барса» никогда не объясняет, что происходит с его командой: почему не работает большинство, меньшинство, каким образом на льду растворился Зарипов, с чего вдруг связка Ткачев — Галиев перестала работать. Сплошные вопросы, которые останутся без ответа. Журналисты могут только гадать, что происходит с коллективом.

На дворе только октябрь, до плей-офф, куда казанцы обязательно попадут, полно времени. У Билялетдинова еще миллион возможностей наладить игру своей команды. Но на то, что Зинэтула Хайдярович заговорит, никто уже не надеется.

Ак Барс 1:0
(0:0, 1:0, 0:0)
Спартак
11.10.2018, 19:00 Зрители: 7407 Регулярный чемпионат "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Вадим Епанчинцев
Вратари
Эмиль Гарипов Юлиус Гудачек 59:32
1-й период
05:56 Андрей Педан
Энвер Лисин 10:47
13:55 Артем Лукоянов
13:55 Артем Лукоянов
17:02 Альберт Яруллин
2-й период
21:53 Алексей Потапов (Р. Абросимов)
Андрей Кутейкин 25:13
Владислав Провольнев 28:19
36:53 Михаил Глухов
3-й период
49:00 Артем Лукоянов
Статистика
20 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
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