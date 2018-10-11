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11 октября, источник: Чемпионат.com

«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду

Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался слабее братиславского «Слована», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.

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Команда Боба Хартли проиграла третий матч подряд.

Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте усилиями нападающего хозяев Криса Верстига."Слован быстро отыгрался благодаря голу Марио Лунтера, но на 19-й минуте шайба Максима Чудинова вновь вывела хозяев вперёд. Братиславский клуб сумел отыграться только в самой концовке основного времени, точный бросок сделал Михал Ржепик. В овертайме победу гостям принёс гол Патрика Лампера.

Авангард 2:3 ОТ
(2:1, 0:0, 0:1)
Слован
11.10.2018, 19:30 Зрители: 4301 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Владимир Орсаг
Вратари
Алексей Мурыгин Марек Чильяк 58:01 (М. Чильяк 58:19)
1-й период
03:16 Крис Верстиг (К. Фрэнсон, К. Петров)
05:25
Марио Лунтер (М. Сукель, П. Лампер) 07:39
Андрей Мезарош 10:43
Кайл Чипчура 16:35
18:19 Максим Чудинов (К. Верстиг)
2-й период
Лукаш Клок 29:50
3-й период
Михал Ржепик (К. Бэйли, Э. Желина) 58:19
Овертайм
Патрик Лампер (Р. Червены) 62:34
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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