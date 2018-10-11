«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду

Команда Боба Хартли проиграла третий матч подряд.



Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте усилиями нападающего хозяев Криса Верстига."Слован быстро отыгрался благодаря голу Марио Лунтера, но на 19-й минуте шайба Максима Чудинова вновь вывела хозяев вперёд. Братиславский клуб сумел отыграться только в самой концовке основного времени, точный бросок сделал Михал Ржепик. В овертайме победу гостям принёс гол Патрика Лампера.