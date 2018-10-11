«Авангард» проиграл «Словану», поражение стало третьим кряду
Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался слабее братиславского «Слована», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.
Хоккейный клуб «Авангард» на арене в Балашихе оказался слабее братиславского «Слована», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:3 ОТ.
Команда Боба Хартли проиграла третий матч подряд.
Счёт во встрече был открыт уже на четвёртой минуте усилиями нападающего хозяев Криса Верстига."Слован быстро отыгрался благодаря голу Марио Лунтера, но на 19-й минуте шайба Максима Чудинова вновь вывела хозяев вперёд. Братиславский клуб сумел отыграться только в самой концовке основного времени, точный бросок сделал Михал Ржепик. В овертайме победу гостям принёс гол Патрика Лампера.
|Боб Хартли
|Владимир Орсаг
|Алексей Мурыгин
|Марек Чильяк 58:01 (М. Чильяк 58:19)
|1-й период
|03:16
|Крис Верстиг (К. Фрэнсон, К. Петров)
|05:25
|Марио Лунтер (М. Сукель, П. Лампер)
|07:39
|Андрей Мезарош
|10:43
|Кайл Чипчура
|16:35
|18:19
|Максим Чудинов (К. Верстиг)
|2-й период
|Лукаш Клок
|29:50
|3-й период
|Михал Ржепик (К. Бэйли, Э. Желина)
|58:19
|Овертайм
|Патрик Лампер (Р. Червены)
|62:34
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)