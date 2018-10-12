Главный тренер «Трактора» Титов подал в отставку
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Герман Титов подал в отставку с поста главного тренера «Трактора», сообщил РИА Новости директор челябинского хоккейного клуба Иван Сеничев.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Семён Галькевич. Герман Титов подал в отставку с поста главного тренера «Трактора», сообщил РИА Новости директор челябинского хоккейного клуба Иван Сеничев.
«Трактор» занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 16 играх.
Титов возглавил «Трактор» перед сезоном-2018/19.