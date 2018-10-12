Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора»

Вчера челябинский клуб потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После 16 проведённых матчей челябинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 13 очков. «Трактор» одержал шесть побед (пять из них в основное время) и потерпел 10 поражений (девять — в основное время).