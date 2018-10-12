Источник: Травмированный Захарчуком форвард «Трактора» выбыл из строя до ноября

7 октября в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ при счете 7:2 в пользу «Трактора» защитник «Адмирала» из Владивостока Степан Захарчук со спины атаковал Пеньковского, который ударился головой о борт и не сразу поднялся. За атаку соперника Захарчук получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут). В понедельник спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Адмирала» на 15 матчей.