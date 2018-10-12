Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота УайлдОТ4
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз3
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз4
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Колорадо Эвеланш6
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз6
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ3
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз4
Вегас Голден Найтс2
Все события
Фоторепортажи
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
14:48 (мск), источник: Р-Спорт

Источник: Травмированный Захарчуком форвард «Трактора» выбыл из строя до ноября

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. «Трактор» внес форварда Артема Пеньковского в список травмированных до 7 ноября, сообщил РИА Новости источник в челябинском хоккейном клубе.

Наверх

7 октября в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ при счете 7:2 в пользу «Трактора» защитник «Адмирала» из Владивостока Степан Захарчук со спины атаковал Пеньковского, который ударился головой о борт и не сразу поднялся. За атаку соперника Захарчук получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 минут). В понедельник спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника «Адмирала» на 15 матчей.

«Трактор», занимающий десятое место в Восточной конференции, в пятницу объявил об уходе с поста главного тренера Германа Титова. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Тертышный.

Адмирал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Ослепительные девушки из UFC, очутившиеся в центре скандала в Лас-Вегасе
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?
Овечкин подрался с поклонником, а его «Вашингтон» проиграл
Аншлаг в Калининграде не помог сборной России обыграть Швецию
Португалия хороша и без Роналду, Мбаппе спасает Францию
Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: Ни секунды не обсуждали
СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками
Хабиб угрожает уйти из UFC. Что говорят о скандальном заявлении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь