Третья отставка в КХЛ за полтора месяца. В российском хоккее тренеры — расходный материал

Источник: РИА "Новости"

На следующий день после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» Герман Титов подал в отставку. Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера. В «Тракторе» давно говорили о смене наставника, но с решением медлили. В конце сентября, когда челябинцы крупно проиграли «Йокериту» и «Спартаку», руководство решило поменять помощников. Так, Алексей Тертышный и Андрей Соколов были призваны спасать тонущий «Трактор». Прежде всего, им было необходимо наладить игру в обороне.

Не считая два раза по 0:5 от Уфы, «Трактор» действительно стал меньше пропускать. Но с 24 сентября команда провела восемь матчей, пять из которых проиграла. Нынешнее десятое место на Востоке никак не устраивает ни руководство, ни болельщиков. Особенно после бронзового (во многом случайного) прошлого сезона. Коллеги сообщили, что Герман Михайлович сам подал в отставку. И на то действительно были причины.

— Прежде всего, хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе. Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой, условиями подготовки хоккеистов.

В этом получилось убедиться лично за время работы. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди еще три четверти регулярного чемпионата. Особо хочу отметить болельщиков и хоккейную атмосферу города. С благодарностью буду вспоминать время работы в Челябинске, — приводит слова Титова официальный сайт «Трактора».

В КХЛ тренеры нечасто сами принимают решение об уходе. Большинство до последнего пытаются усидеть на своем месте, боясь лишиться работы, денег, статуса. Поступок Титова говорит о том, что эти вещи для него далеко не на первом месте. Семейные обстоятельства — это вообще универсальная причина для ухода. Обычно его называют, когда обе стороны хотят расстаться мирным путем, не испортив ничью репутацию. Идеальная задумка! Но сомневаюсь, что Титов ушел, потому что испугался критики, будущего увольнения или еще чего-то. За тренерскую карьеру ему доставалось много раз. На уровне КХЛ работал в «Кузне», «Спартаке» и «Авангарде». И ни с одной командой успеха так такого не добился. В первых двух он был сильно ограничен в ресурсах, в Омск слишком поздно приехал и исправить толком ничего не успел.

Титова еще принято ругать за громкие слова о том, что он хочет, чтобы его команды играли в советский, атакующий и прогрессивный хоккей. Красивые комментарии сначала нравились и болельщикам, и журналистам, и руководству. Но на деле ничего не выходило. И тогда на тренера обрушивался шквал критики. И плевать всем, что реалиях нашей лиги такой хоккей могут показывать только 5−6 команд. И вот «Трактор» к ним никак не относился.

Боссы челябинцев почему-то решили, что после финала конференции в прошлом году, их команда будет всегда в числе фаворитов. Даже без Анвара Гатиятуллина, которому не предложили достойного контракта по окончании сезона. Даже без Францоуза, который тащил команду в плей-офф. Даже без Кручинина, при котором заиграл Кравцов. Плюс руководство «Трактора» хотело видеть в исполнении команды атакующий хоккей, о котором так часто любит говорить Титов. Это желание и провело к поражениям и большому количеству пропущенных шайб. К тому же у челябинцев просто нет в обойме защитников атакующего плана (разве что Ник Бэйлен). Василий Демченко откровенно не справляется с ролью первого вратаря. Легионеры иногда теряются на льду, стабильностью не может похвастаться и Кравцов.

В России принято валить все на тренеров. Чуть что — убирают сразу их. Ведь генменеджерам нельзя уволить самих себя. Давать время на строительство команды никто не хочет. По-хорошему на это нужно минимум три года. Отрицать ошибки Титова не стоит, но почему не дать ему шанса их исправить? Не на короткой дистанции в 5−10 матчей, а, например, дать сезон-два. В системе «Трактора» полно крутых молодых ребят, способных через год-два играть в КХЛ. Но челябинцам нужен выход в плей-офф, повторение прошлогоднего результата. Иначе «расстрел».