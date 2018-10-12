Третья отставка в КХЛ за полтора месяца. В российском хоккее тренеры — расходный материал
Герман Титов сам решил уйти из «Трактора».
Герман Титов сам решил уйти из «Трактора».
На следующий день после разгромного поражения от «Салавата Юлаева» Герман Титов подал в отставку. Алексей Тертышный назначен исполняющим обязанности главного тренера. В «Тракторе» давно говорили о смене наставника, но с решением медлили. В конце сентября, когда челябинцы крупно проиграли «Йокериту» и «Спартаку», руководство решило поменять помощников. Так, Алексей Тертышный и Андрей Соколов были призваны спасать тонущий «Трактор». Прежде всего, им было необходимо наладить игру в обороне.
Не считая два раза по 0:5 от Уфы, «Трактор» действительно стал меньше пропускать. Но с 24 сентября команда провела восемь матчей, пять из которых проиграла. Нынешнее десятое место на Востоке никак не устраивает ни руководство, ни болельщиков. Особенно после бронзового (во многом случайного) прошлого сезона. Коллеги сообщили, что Герман Михайлович сам подал в отставку. И на то действительно были причины.
— Прежде всего, хочу выразить благодарность руководству «Трактора» и лично его президенту Борису Александровичу Дубровскому за доверие и предоставленную возможность поработать в клубе. Сегодня «Трактор» действительно один из лучших клубов КХЛ с отличной организацией, инфраструктурой, условиями подготовки хоккеистов.
В этом получилось убедиться лично за время работы. Однако сложившиеся семейные обстоятельства не позволили мне продолжить дальнейшее сотрудничество с клубом. Поэтому я принял решение оставить пост главного тренера «Трактора». Решение это взвешенное и своевременное, когда у команды впереди еще три четверти регулярного чемпионата. Особо хочу отметить болельщиков и хоккейную атмосферу города. С благодарностью буду вспоминать время работы в Челябинске, — приводит слова Титова официальный сайт «Трактора».
В КХЛ тренеры нечасто сами принимают решение об уходе. Большинство до последнего пытаются усидеть на своем месте, боясь лишиться работы, денег, статуса. Поступок Титова говорит о том, что эти вещи для него далеко не на первом месте. Семейные обстоятельства — это вообще универсальная причина для ухода. Обычно его называют, когда обе стороны хотят расстаться мирным путем, не испортив ничью репутацию. Идеальная задумка! Но сомневаюсь, что Титов ушел, потому что испугался критики, будущего увольнения или еще
Титова еще принято ругать за громкие слова о том, что он хочет, чтобы его команды играли в советский, атакующий и прогрессивный хоккей. Красивые комментарии сначала нравились и болельщикам, и журналистам, и руководству. Но на деле ничего не выходило. И тогда на тренера обрушивался шквал критики. И плевать всем, что реалиях нашей лиги такой хоккей могут показывать только 5−6 команд. И вот «Трактор» к ним никак не относился.
Боссы челябинцев
В России принято валить все на тренеров. Чуть что — убирают сразу их. Ведь генменеджерам нельзя уволить самих себя. Давать время на строительство команды никто не хочет.
В КХЛ тренеры, как правило, добиваются успеха не благодаря, а вопреки. Как сделали это Гулявцев и Мартемьянов в прошлом сезоне. Если на короткой дистанции тренер не показывает результат, его автоматически списывают со счетов.